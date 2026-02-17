春休みの自由研究は「生きもの×家電」で決まり！「ちきゅうのにわ 橿原店」で、3月17日（火）よりSHARP『ネイチャーテクノロジー』体験イベント開催

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営するプレイグラウンド「ちきゅうのにわ 橿原店」において、シャープ株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役 社長執行役員CEO：沖津雅浩、以下シャープ）とコラボレーションし、生き物の体の構造を模した技術「ネイチャーテクノロジー」を楽しく学べる体験型イベント『ちきゅうのにわ×ネイチャーテクノロジー』を、3月17日（火）より開催いたします。

本イベントは、生きものが持つ優れた性質や特徴を模倣するバイオミメティクス技術＝「ネイチャーテクノロジー」をテーマに、自然界の知恵がどのように私たちの暮らし（家電）に役立っているのかを、クイズや工作、実物展示を通して楽しく学べる企画です。なお、シャープが「プレイグラウンド（屋内遊び場）」でネイチャーテクノロジーのイベントを行うのは、今回が初の試みとなります。

■イベント概要

・イベント名: 『ちきゅうのにわ×ネイチャーテクノロジー』

・開催期間：3月17日（火）～４月16日（木）

・開催時間：10時～20時

・開催店舗：ちきゅうのにわ 橿原店（奈良県橿原市新堂町367－1イオンモール橿原 West Village 1F）

■「自由研究」に役立つ主なコンテンツ

1. 見て学ぶ：「生き物のスゴイひみつ」パネル展

シロクマ、イルカ、アホウドリ、マルハナバチなど、生き物が持つ驚きの能力と、それがどのようにシャープの家電（冷蔵庫、洗濯機、エアコン等）に使われているかを、イラストで分かりやすく解説します。

2. 触って学ぶ：巨大「触れるパネル」

「ひまわりの種の配列」や「ラッコの手」などの構造を拡大・再現した特大パネルが登場。実際に手で触れることで、ザラザラやデコボコがどのような役割を果たしているのか、なぜそれがドラム式洗濯乾燥機やヘアブラシに応用されたのかを体感できます。

3. 作って学ぶ：実験ワークショップ「蝶とフクロウの羽根くらべ」

蝶の羽根とフクロウの羽根、それぞれの形をした「特製うちわ」を作るワークショップです。完成したうちわを扇ぎ比べることで、「風のやわらかさ」や「強さ」の違いを肌で感じ、羽根の形状による風の違いを実験します。

開催日：期間中の土日祝（予定）

4. 探して学ぶ：ネイチャーテクノロジー・スタンプラリー

店内にあるクイズパネルを探して答えを考えるスタンプラリーを開催。「ラッコの毛はどれぐらい生えている？」「ひまわりの種の並び方の秘密は？」などのクイズに挑戦し、スタンプをすべて集めたお友だちには、本イベント限定の「オリジナルシール」をプレゼントします。

■開催背景：自然の知恵を「遊び」の中で学ぶ

「ちきゅうのにわ」は、子どもたちが遊びながら地球への興味を持つきっかけづくりを行っています。今回、シャープが開発する「ネイチャーテクノロジー」の「生き物のスゴイひみつ」を知ることは、子どもたちにとって最高の「遊び」であり「学び」になると確信し、シャープ協力のもと、普段は知ることのできない家電開発の裏側にある「自然の知恵」を、クイズや工作、実物展示を通して体感できるイベントを企画しました。子どもたちの「なぜ？（探究心）」を刺激し、遊びながら科学的な視点を養える、春休みの自由研究にぴったりの内容です。

■シャープの「ネイチャーテクノロジー」について

シャープは、生きものが持つ優れた性質や特徴を模倣するバイオミメティクス技術を「ネイチャーテクノロジー」と名付け、2008年より研究開発を進めてきました。 これまでイヌワシやアホウドリ、イルカ、シロクマなどの生き物から20種類以上のネイチャーテクノロジーを開発し、様々な家電製品に搭載してきました。快適さと環境配慮を両立した製品づくりを進めています。 本イベントでは、こうした技術の裏側にある「生きもののスゴイひみつ」を、子どもたちに分かりやすく紹介します。

シャープ「ネイチャーテクノロジー」公式サイト：https://jp.sharp/nature/

■店舗概要：ちきゅうのにわ（株式会社イオンファンタジー）

「ちきゅうのにわ」は0歳のベビーから12歳までを対象に、子どもとファミリーが夢中であそびながら地球の面白さや自然の大切さが学べるプレイグラウンドです。地球や自然をモチーフにしたデザインの店内に、屋内にありながら自然とふれあうように子どもたちの「こころ・からだ・あたま」の成長を促す楽しい遊びが詰まっています。

ちきゅうのにわ公式Webサイト：https://www.fantasy.co.jp/chikyunoniwa/

※「ネイチャーテクノロジー」はシャープ株式会社の登録商標です。

※画像はイメージです。 実際のコンテンツとは異なる場合がございます。

※予告なく実施日、実施店舗、実施内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。