【LINE MUSIC】LINE MUSIC、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて「ファンダム特別賞」を新設

LINEヤフー株式会社

LINE MUSIC株式会社（以下、LINE MUSIC）は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のプライズパートナーとなり、新たにファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」を創設することとなりました。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人CEIPAが2025年に新設した国内最大規模の国際音楽賞です。

アーティスト、クリエイター、レコード会社スタッフ、コンサートプロモーター、音楽出版社、海外音楽賞審査員など、各分野の音楽関係者5,000名以上で構成される投票メンバーによる厳正な投票を通じて、受賞作品・アーティストを決定します。2026年は会場を東京へと移し、6月13日（土）に授賞式が開催されます。

LINE MUSICは「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のプライズパートナーとして、ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」を新設します。

LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として評価する本賞は、ファンによる投票や応募ではなく、“聴く・調べる”という日常的な行動データをもとにアーティストを支えるファンダムの熱量を可視化し、称える新たな試みです。

日常の中で生まれる小さなアクションが、アーティストの活動を支え、音楽文化を形作る--。

ファンの音楽行動の積み重ねを可視化し、日本の音楽シーンのさらなる発展につなげることを目的として創設されました。

本取り組みを通じ、LINEヤフーおよびLINE MUSICはユーザーの音楽に関する行動を起点に、アーティストの活動を後押しする“行動起点の音楽文化”の創出を目指してまいります。

「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」の参加方法、期間等の詳細は後日発表します。

■「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」概要

開催日時：2026年6月13日（土）

※アワードウィークは6月5日（金）～6月13日（土）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

＜新設部門＞

部門カテゴリ：ファンダム部門

部門タイトル：ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC& Yahoo!検索」

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA

■LINE MUSIC

「LINE MUSIC」は、邦楽・洋楽問わず1億曲以上の幅広いジャンルの楽曲を利用シーンや気分に応じて、いつでもどこでも聴くことができる国内最大級の音楽ストリーミングサービスです。楽曲を"聴く"ことはもちろん、「LINE MUSIC」ひとつで、MV（ミュージックビデオ）の視聴や、カラオケ機能など＜聴く・見る・歌う＞音楽をまるごとお楽しみいただけます。また、「LINE」との連携により、好きな楽曲をLINEのプロフィールやトークルームに設定できるほか、LINEスタンプ プレミアムとも連携し、LINE MUSICの有料ユーザーなら対象のLINEスタンプが無料で使えるなど、LINEならではの新しい音楽体験をお届けしています。

公式サイト：https://music.line.me/about/

■Yahoo!検索

「Yahoo!検索」は、日本に住むユーザーの「知りたい」にどこよりも詳しく答えるサービスを目指し、観光やネットショッピング、災害情報など日本に特化した検索体験を提供しています。話題のニュースやレシピの提案、翻訳など日常の調べ物から気軽な相談まで、幅広く利用できる「AIアシスタント」の提供など、生成AIの活用も推進し、サービスの利便性向上を通じ、ユーザーの行動をサポートする機能の開発に取り組んでいます。