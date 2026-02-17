ラグザス株式会社、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」にてご来場の皆様から野球日本代表「侍ジャパン」への応援メッセージを募集

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、野球日本代表・侍ジャパンを応援する取り組みの一環として、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」が開催される、ひなたサンマリンスタジアム宮崎において、侍ジャパンパートナー企業ブースを設置し、ご来場の皆様から侍ジャパンへの応援メッセージを募集いたします。

本取り組みは、世界一を目指して挑戦を続ける侍ジャパンの姿勢に、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと挑戦を続けてきた当社の想いを重ね、ファン一人ひとりの声を"応援という形"で選手へ届けるものです。

当社は、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなど多様な領域において、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開してきました。その根底にあるのは、既存の枠組みにとらわれず、社会課題の本質と向き合いながら、まだ世の中に存在しない価値や選択肢を創り出すという姿勢です。

今回の侍ジャパンパートナー企業ブースでは、球場を訪れたファンの皆様から、侍ジャパンへの応援メッセージを募り、集まった想いを一つの応援フラッグとして形にします。2連覇を目指す侍ジャパンの挑戦の過程そのものを支えたい、そんな想いを込めたメッセージは、後日、侍ジャパンの選手へ届けられる予定です。

挑戦の想いを、ひとつに。応援メッセージ企画について

特設ブース内には、当社のミッション「今ここにない未来を創り出す」と、侍ジャパンへのエールを象徴するメッセージを掲げた「RAXUS×侍ジャパン」の応援フラッグを設置。応援フラッグには、ご来場の皆様からの応援メッセージをご記入いただきます。

本企画は、応援するファンの想いもまた、挑戦の一部であるという考えから始まりました。自身の言葉で書いた応援メッセージが実際に選手へ届く体験を通じて、侍ジャパンの挑戦に触れると同時に、来場者一人ひとりが自身の未来や挑戦について考えるきっかけとなることを目指しています。

侍ジャパンパートナー企業ブース設置予定

※設置日程・会場は決定次第、公式サイトおよびSNS等でお知らせいたします。

※天候や運営上の都合により、内容が変更となる場合がございます。

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/