民間委託で実現する“教育としての水泳”――専門家登壇・教員/自治体向け無料ウェビナー開催

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、2026年３月５日(木)、自治体や学校、水泳関係者の方に向けて、学校水泳授業の民間委託における「教科横断的な学びや探求学習の場としての可能性を探る」無料のオンラインセミナーを開催します。

■本セミナー開催の背景・目的

近年、全国の学校におけるプール施設の老朽化が進み、維持管理にかかるコストや労力が大きな課題となっています。さらに、教職員の負担増加や、気候変動に伴う猛暑・悪天候によって、水泳授業の実施が困難になるケースも増えています。

こうした背景から、学校水泳の授業を専門事業者に委託する動きが全国的に広がりつつありますが、専門性が高すぎて、授業が技能習得ばかりに偏るのではという声も多く聞かれます。

2025年当社は年間135校におよぶ学校水泳授業を受託・指導し、過去４回、専門家を招いてウェビナーを開催しました。水泳授業は泳法の習得にとどまらず、他教科との横断的な学びや探究学習の場へと変化し、実社会で生きる力の育成につながると実感しています。こうした学びの手法を授業受託する民間各社で共有することで、より多くの学校でより良い授業が提供可能になると考えます。

本ウェビナーでは、長年、学校教育や水泳授業のあり方を研究されてきた、元国際武道大学体育学部教授の土居 陽治郎氏をゲストにお迎えし、水泳を通じた新しい学びに向けた勉強会を開催いたします。

土居氏は、学校教育に関する論文発表や、教育専門誌・各新聞社への寄稿を通じて、水泳授業における学びの可能性を世に訴求し続けています。こうした土居氏の知見をもとに、学校水泳授業の民間委託における学校水泳の最適な学習方法を考察します。

■ウェビナー概要

【開催日時】 2026 年３月５日（木）13：00～14：15

【アーカイブ配信日時】2026 年 3 月 11 日（水）10：00～11：15

2026 年 3 月 20 日（金）14：00～15：15

2026 年 3 月 30 日（月）15：00～16：15

▶申し込み：https://attendee.bizibl.tv/sessions/senHmp8alsSB

【プログラム】

１．近代泳法習得にと留まらない、主体的な学びの実現へ

技能中心の授業を見直し、学校教育として必要な「学びのゴール」を再考します。

２．教科横断的な実践事例

理科（光の屈折）や算数（水量計算）との連携、「水中運動会」など、ユニークな授業事例を

動画を交えて紹介します。

３．教員と民間の最適な連携

安全管理は民間、学びの指導は教員。無理なく教育効果を高める役割分担について解説しま

す。

【講師】

土居 陽治郎氏

筑波大学体育専門学群卒

元国際武道大学 体育学部 教授

研究業績・論文

・土居陽治郎・下永田修二（2009）

「学校プール建設の歴史と学校体育における水泳教育の変遷」

・国際武道大学 研究紀要

他 学校水泳に関する論文やマスコミ取材・記事多数

▶スポーツクラブを活用した 安全で快適な水泳授業実施のご案内：

https://rena-bg.s-re.jp/schoolswim

■会社概要

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設など333施設(2025年12月末日現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年8月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/