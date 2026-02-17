ハイパーオートメーション「Yoom」が、独自のAI社員を作れる「AIワーカー機能」をリリース！

Yoom株式会社

AI・API・RPA・OCRなどの様々な技術を組み合わせ、あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：波戸崎 駿）は、新機能「AIワーカー」の提供を開始したことをお知らせいたします。

「AIワーカー」は、自律的に働く「自分専用のAI社員」を簡単に構築できる機能です 。従来の定型的な自動化に加え、依頼のニュアンスや文脈を汲み取った高度なデスクワークの自動化を実現し、労働力不足に直面する日本企業の生産性向上に寄与します。

■ 新機能「AIワーカー」の概要

「AIワーカー」は、Yoomが連携している国内外700以上のアプリを自由に操作し、データ入力・メール対応・書類発行などの様々なデスクワークを、AIがまるで人のように自律的に実行する新機能です。

【AIワーカー機能で実現できること】

独自のAIワーカーを作成： 名前や役割を自由に定めた、あなただけのAIワーカーを自由に作成できます。

700以上のアプリを自動操作： Yoomが連携する700種類以上のSaaS（Slack, Salesforce, kintone等）をAIが自由に操作し、情報の取得や更新、メッセージ送信などの実務を実行します。

マニュアルに沿って仕事を進める：業務手順をAIワーカーに教えることで、その手順に沿って業務を進行します。

24時間/365日自動で働く：ワークフロー（フローボット）にAIワーカーを組み込むことで、特定のタイミングで自動的に仕事を開始します 。

人との会話： 人に依頼するように、チャット経由でAIワーカーに業務を依頼し、対話形式で仕事を進めることができます。

【活用イメージ例】：営業事務

見積書や契約書などの書類を作成し、作成した書類をメールや電子契約ツールなどで自動的に送信します。また、商談前の企業リサーチや、商談後の議事録作成・CRMの更新など、営業活動に付随する事務作業を幅広く自動化します。

【活用イメージ例】：ライティング業務の自動化

ワークフローにAIワーカーを組み込むことで、以下のような人・システム・AIを自由に組み合わせたワークフローも一気通貫で自動します。

STEP1： シートに特定のキーワードが登録されたことをトリガーに起動

STEP2： AIワーカーがSEO上位の記事を調査し、記事構成を作成

STEP3： 人が記事構成を確認

STEP4： AIワーカーが構成に沿ったライティングとファクトチェックを実行

STEP5： RPA機能で自社システムへ入稿

■ リリースムービー

リリースムービーをみる :https://www.youtube.com/watch?v=g4VI1pOLbRQ

■ Yoom株式会社 代表取締役 波戸崎 駿のコメント

今回のAIワーカーのリリースは、Yoomが掲げる『We make time』というミッションの実現に向けた大きな一歩です。Yoomはただの自動化ツールではなく、自律的に業務を実行するデジタルな労働力へと進化していきます。Yoomを通じて、すべてのデスクワーカーが人間らしいクリエイティブな仕事に集中できる世界を目指して、引き続きプロダクト開発に尽力して参ります。

■ Yoomについて

「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。

サービスサイト：https://lp.yoom.fun/(https://lp.yoom.fun/)

■Yoom利用料金(月額)

・フリープラン：0円

・ミニプラン：9,600円（税別）～

・チームプラン：24,000円（税別）～

・サクセスプラン：48,000円（税別）～

※「AIワーカー」機能はフリープランを含む、全てのプランで利用可能です。

■Yoom株式会社

代表 ：代表取締役 波戸崎 駿

設立 ：2022年6月

事業 ：ハイパーオートメーション「Yoom」の開発と運営

所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork KANDA SQUARE

URL ： https://yoom.co.jp/(https://yoom.co.jp/)