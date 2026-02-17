“バタバタ磨き”でも、粒*1 でツルルン！ 粒*1 の配合量約1.5倍*2 へ「クリアクリーンＮＥＸＤＥＮＴ」改良新発売

花王株式会社

花王株式会社のオーラルケアブランド「クリアクリーン」は、2026年2月28日、「クリアクリーンＮＥＸＤＥＮＴ」を改良新発売します。今回の改良では、花王独自の粒*1 で歯垢除去力をさらに強化。毎日忙しく、短時間で歯磨きを済ませがちな方の“バタバタ磨き”でも、むし歯リスクから歯を守ります。

*1 清掃剤：顆粒Ａ

*2 当社現行品比

■発売の背景

花王が実施した歯磨きに関する調査によると、「素早く簡単に磨きたい」と「1本1本丁寧に磨けていない」の両方に該当する方は約6割にのぼることがわかりました（2024年 花王調べ 18～79歳 女性 N＝1,164）。毎日家事や育児、仕事などで忙しく、自分のことは後回しになってしまう結果、短時間で歯磨きを済ませたいものの、磨き残しは気になっている方が多く存在します。

そこで、毎日忙しく“バタバタ磨き”になってしまう方に向けて、ハブラシが届きにくい歯のすき間まで粒*1 が砕けながら届き、歯垢を除去する、新しい「クリアクリーンＮＥＸＤＥＮＴ」を発売します。今回の改良では、粒*1の配合量を約1.5倍*2 に増量。忙しい中でも、効率的な歯磨き習慣を可能にしました。さらに、高濃度フッ素1450ppm。すすいでも残るフッ素処方で、磨くたびむし歯リスクから守ります。

「クリアクリーンNEXDENT」は、日々忙しく頑張っている生活者に対し、「ハミガキくらい粒でラクしてほしい」という想いを込めた「頼れる価値」をご提供しながら、生活者の健康を支えるオーラルケアブランドに生まれ変わります。これからも生活者の本音に深く寄り添いながら、日々のオーラルケアに確かな機能と新しい価値を提案してまいります。

■商品名／内容量／価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1794_1_824b29b2c6076e15257240d194b70868.jpg?v=202602170251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■発売日／地域

2026年2月28日／全国

■商品特長

薬用ハミガキ 【医薬部外品】

忙しい人の粒*1 ラク磨き／歯ブラシが届きにくいスキマまでくだける粒*1 が侵入、気づかぬうちに大掃除

高濃度フッ素1450ppm配合／すすいでも残る！フッ素長時間吸着処方

磨くたび、むし歯予防力続く

※6歳未満の子供には使用を控え、手の届かないところに保管する

*1 清掃剤：顆粒Ａ

クリアクリーンＮＥＸＤＥＮＴ

殺菌剤（塩化セチルピリジニウム）配合で口臭・歯肉炎を防ぐ

3種の香味（ピュアミント／エクストラフレッシュ／シャインシトラス）

■ラインアップ

レギュラータイプに加え、美白口臭ケアもできる「クリアクリーンＮＥＸＤＥＮＴ 美白口臭ケア」【医薬部外品】も同時発売します。3種の香味（アップルカモミール、クリアミント、スパークリングシトラス）で展開します。

■クリアクリーンNEXDENT ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/clearclean/product/nexdent/?cid=clearclean_prtimes260217(https://www.kao.co.jp/clearclean/product/nexdent/)