クラウド型電子カルテ「CLIUS」、「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」と連携を開始

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド型電子カルテ「CLIUS(クリアス)」は、「CLIUS」が提供するオンライン診療機能と、楽天グループ株式会社が運営する全国の調剤薬局予約・お薬手帳アプリ「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」の連携を開始したことを発表します。

本連携により、オンライン診療に対応した医療機関での診療から処方薬の受け取りまでの一連の手続きをオンライン上で完結できるようになります。

クラウド型電子カルテ「CLIUS」 : https://clius.jp/

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」: https://pharmacy.healthcare.rakuten.co.jp/

■「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」から診療の予約が可能に

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」アプリ内の予約ページから「CLIUS」を利用している医療機関の予約が可能になり、医師によるオンライン診療をスムーズに受けることができます。受診後は患者様の操作により「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」が提供する処方薬の自宅配送やオンライン服薬指導と組み合わせることで、薬局へ行かずに処方薬を受け取ることが可能です。

これにより、診察や処方薬受け取りの待ち時間短縮、移動時間・交通費などの削減効果も期待できます。また、処方薬の情報を「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」アプリ上のお薬手帳機能に登録することで「楽天ポイント」の獲得も可能です。

さらに、医療機関では電子処方せんでの連携も可能となり、処方せん郵送の手間を省くとともに、外来時や往診の際にも後払い決済の併用で診察室内で明細書を出して完結でき、あらゆるコストの削減に貢献します。

■今後の展望

「CLIUS」は、「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」との連携を通じて、「CLIUS」の新たな機能の拡充やサービスの開発を行い、より幅広く日本の医療のDX推進に貢献してまいります。

■「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」について

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」は、処方薬を薬局や自宅で便利に受け取ることができるアプリです。調剤薬局の検索から、処方薬の受け取り予約、処方せんの送付、オンライン決済、オンライン服薬指導、お薬手帳機能まで、幅広い機能を搭載しています。保険調剤と自由診療による調剤に対応し、楽天会員は無料で利用することが可能です。調剤薬局は、処方せんを事前に受け付けることで余裕を持った調剤が可能になるとともに、オンライン決済によるレジ業務の簡易化などの効果も期待できます。今後も機能を拡充し、ユーザーと薬局の双方にとって付加価値の高いサービスの提供を目指していきます。

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」公式サイト : https://pharmacy.healthcare.rakuten.co.jp/

楽天グループ株式会社企業サイト：https://corp.rakuten.co.jp/

■クラウド型電子カルテ「CLIUS」について

「CLIUS」は、医師のカルテ入力業務を効率化し、診療の質を高めることを目的としたクラウド型電子カルテです。直感的に操作できるユーザーインターフェースに加え、自動学習機能やレセプト分析支援機能を搭載し、医療現場における業務負担の軽減と時間創出を実現します。

また、他の医療機関や各種周辺システムとの連携にも対応しており、スムーズな情報共有を可能にする設計が特長です。今後も、医療現場に寄り添ったプロダクト開発を通じて、クリニック運営のさらなる効率化と医療サービスの質向上に貢献してまいります。

公式サイト : https://clius.jp/

開業お役立ちメディア : https://clius.jp/mag/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミク チャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸とし たWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地: 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者: 代表取締役 西村啓成

設立: 2007年2月5日

事業内容: クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、

出版メディア事業

企業サイト: https://www.donuts.ne.jp/