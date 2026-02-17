博報堂、CoA Nexusと連携し、研究開発人材を対象とした次世代AIマッチングサービス「CoA Atlas」（β版）にビジネスデザインパートナーとして参画

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）の新規事業開発を担うミライデザイン事業ユニットは、出資先である株式会社CoA Nexus（本社：東京都目黒区、CEO：野崎光太、以下CoA Nexus）が開発を行う研究開発人材を対象とした次世代AIマッチングプラットフォーム「CoA Atlas（コア・アトラス）」(β版)にビジネスデザインパートナーとして参画したことをお知らせいたします。

近年、企業のオープンイノベーション推進や産学連携の重要性が高まる一方で、企業と研究開発人材の接点創出には依然として課題が存在しています。多くの企業が「自社の課題に適した研究開発人材を見つけられない」という悩みを抱え、人材側も「自身の専門性を活かせる企業との出会いがない」という状況にあります。

「CoA Atlas」は、こうした課題を解決するため、国内外約300万人の研究開発人材データベースを基盤に、AIを活用した高精度なマッチングを実現するプラットフォームです。論文や特許で使用される技術キーワードをもとに研究開発人材を抽出し、企業のニーズに最適な人材を効率的に発見することが可能です。

博報堂は、長年培ってきた生活者発想とクリエイティビティ、そして幅広い産業とのネットワークを活かし、「CoA Atlas」のビジネスデザインパートナーとして以下の領域で貢献してまいります。

■博報堂の支援領域

研究開発人材-企業マッチング支援

研究開発人材と企業双方の接点創出の促進ならびに提携実現に向けたビジネスデザインを支援します。

オープンイノベーション・エコシステム構築

博報堂グループのネットワークを活用し、「CoA Atlas」を起点とした産学連携の新たなエコシステム形成を支援します。

■CoA Atlasの特徴

高品質な国内最大級のデータベース

約300万人の研究開発人材情報、3,000万報超の論文データ、100万件超の特許データのみを参照した高品質なデータ基盤

効率的なフィルタリング

論文・特許で使用される技術用語をもとに、関連する人材を特定領域の技術キーワードで検索ができる。加えて、所在国や所属先機関名でも検索が可能

AIによる高精度マッチング

企業のニーズと研究開発人材の専門性の適合度を自動判定

シームレス連携

検索画面からそのままアプローチメールを送信可能

博報堂とCoA Nexusは、2025年10月の出資以降、博報堂の生活者発想に基づくクリエイティビティとCoA Nexusのグローバルな研究者ネットワークを融合し、ディープテック領域の事業開発を継続的に推進しています。今回の取り組みに加え、論文・特許データを活用した社会実装ポテンシャルの可視化についても共同研究を進めており、博報堂のミライデザイン事業ユニットは、今後も企業やアカデミア等、多様なパートナーとの連携を通じてイノベーションの創出を目指します。

【株式会社CoA Nexus 概要】

会社名：株式会社CoA Nexus

所在地：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 301

代表者：代表取締役社長/創業者 野崎 光太

設立：2020年9月

URL：https://coanexus.com/

事業内容：研究開発領域に特化したAIマッチングプラットフォームの開発・運営