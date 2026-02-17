【犬の成人式を当たり前に】107名の獣医師より99%高評価。皮膚と食事の両面から支える新習慣

株式会社未来

日本の犬の平均寿命は約14歳。

しかし私たちは、「20歳を目指すことが当たり前の社会」を実現したいと考えています。

株式会社未来（本社：愛知県名古屋市）は、犬用サプリメントおやつ「hadamo」と、犬用完全栄養食「FULLMEAL」について、107名の獣医師による評価データを公開いたしました。

■ 背景：増え続ける皮膚トラブルと肥満課題

近年、犬のアレルギー・皮膚トラブルは増加傾向にあり、また肥満率の上昇も大きな社会課題となっています。

高齢化が進む中で、慢性的な健康問題を抱える犬も増えています。

これまでのアプローチは「症状が出てから治療する」ことが中心でした。

しかし、私たちは「日々の習慣による予防」という新しい選択肢を広げたいと考えています。

■ かゆみに悩む犬へ ― hadamo

たった２年で累計283万本突破、大ヒット中のサプリ「メディカルスティックhadamo」

「hadamo」は、かゆみに悩む犬のために開発されたサプリメントおやつです。

・乳酸菌配合

・植物由来成分を使用

・毎日与えやすい“おやつ形状”

ベッツアイ・製品評価ページより

継続しやすい形で、皮膚の健康を内側から支える設計となっています。

本製品は、獣医師コミュニティサイト会員の獣医師107名を対象に実施されたオンライン評価において、継続性・安全性・設計思想について高い評価を得ました。

詳細はこちら

https://vetseye.info/reviews/rv077/

■ 食事から健康寿命を支える ― FULLMEAL

「FULLMEAL」は、肥満予防と栄養バランスの両立を目指した犬用完全栄養食です。

・低脂質・低糖質設計

・タンパク質約24.7％

・食物繊維を比較的多く配合し満腹感を設計

“制限する食事”ではなく、“満足できる健康設計”をコンセプトに開発されました。

本製品も、107名の獣医師による評価データを公開しています。

詳細はこちら

https://vetseye.info/reviews/rv078/

■ 「犬の成人式（20歳）」を当たり前に

私たちの目標は、単なる商品販売ではありません。

「犬の成人式（20歳）」を当たり前にすること。

薬だけに頼らず、

毎日の小さな習慣で健康を積み上げる社会をつくること。

それが私たちのビジョンです。

■ブランドマネージャーコメント

「犬の健康寿命は、日々の選択で変わると信じています。

治療中心の世界から、予防習慣中心の世界へ。

私たちは“犬の20歳時代”を目指します。」

株式会社未来

ムーンショット企画室・本部長 水谷昌隆