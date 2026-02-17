「ジャンボおしどり寿司」希望ヶ丘店 2月21日（土）本まぐろ解体ショー開催いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

鮮度の高い美味しいお寿司を大きなサイズでお客様に提供する「ジャンボおしどり寿司」の希望ヶ丘店では、2月21日（土）午後5時30分ごろより「本まぐろの解体ショー」を開催いたします。解体後に即、鮮度抜群でお召し上がりもいただけます。この機会に是非、お楽しみください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

■メディア・プレス関係者様へ

メディア・プレス関係者の皆様、当日はぜひ会場にお越しいただき、まぐろの解体ショーの様子をご取材くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

※取材を希望されるマスコミ様は「取材申請書」にご記入のほどご返信をいただけますと幸いでございます。

「ジャンボおしどり寿司」 希望ヶ丘店

ジャンボおしどり寿司 希望ヶ丘店 本まぐろの解体ショー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/505_1_40b894cdb0c426f3a11de72e25b7d51d.jpg?v=202602170251 ]相鉄線・希望ヶ丘駅北口より徒歩3分日時：2月21日（土）夕方5時30分ごろ～ なくなり次第終了

※混雑状況により、開催時間は前後する場合がございます。

解体後に鮮度満点の本まぐろの「トロ」「赤身」「希少部位」を販売いたします。

ジャンボおしどり寿司 店舗一覧

営業時間：11:30 ～ 21:30

・日野本店 神奈川県横浜市港南区日野8-5-14 045-845-9267

・磯子店 神奈川県横浜市磯子区氷取沢425-3 045-865-1725

・希望ヶ丘店 神奈川県横浜市旭区東希望が丘104-2 045-364-8335

・アクロスプラザ東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1-16-15 045-401-2871

・辻堂店 神奈川県藤沢市辻堂5-20-29 0466-33-6263

※アクロスプラザ東神奈川店では価格、個数が異なるメニューがございます。

〇 ジャンボおしどり寿司 とは

神奈川県で5店舗を展開。店名の通り、一つ一つのネタの大きさが特徴でビッグサイズのお寿司を大きな満足と共にお客様にお届けしています。ネタは毎日、新鮮な魚を地元の三崎市場で直接買い付け、職人の技でさばき、鮮度満点の状態でお客様に提供しております。県内のネタを県内で提供する「地産地消」、地域密着の寿司店でございます。

【会社概要】

ジャンボおしどり寿司 HP :http://www.jumbo-oshidorisushi.com/

社名：株式会社 丸七

代表：代表取締役 高橋 仁志

本社所在地：神奈川県藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル4F

設立年： 1978年4月

事業内容：寿司居酒家他 直営飲食店経営

株式会社 丸七 HP http://maru-vii.com/

【グループ会社】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開