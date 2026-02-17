２月２５日は「ヱビスの日」全国の銀座ライオン、YEBISU BARなどで樽生ヱビスが終日半額！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、「ヱビスの日」である2026年２月25日（水）当日に限り、銀座ライオン・YEBISU BAR（ヱビスバー）などの対象店舗で取り扱いのあるヱビスの樽商品各種を終日半額でご提供します。

２月25日はヱビスビールの誕生日

「ヱビスの日」とは、ヱビスビール（当時「恵比寿ビール」）を1890年２月25日に発売したことを記念し、サッポロビール株式会社が2012年に日本記念日協会から正式に認定された記念日です。ヱビスビールは誕生以来、日本を代表するビールとして愛され続け、今年２月25日で136年になります。

「ヱビスの日」当日である２月25日（水）は、銀座ライオンやYEBISU BAR（ヱビスバー）をはじめとする対象店舗にて、「ヱビスビール」「ヱビス プレミアムブラック」「琥珀ヱビス プレミアムアンバー」など、取り扱いのある樽生ヱビス各種を終日半額でご提供します。

イベント公式サイトを見る :https://www.ginzalion.jp/event/2026/02/yebisu-day.html

【 実施日 】

2026年２月25日（水）

【 対象商品 】

対象店舗で取り扱いのある樽生ヱビス全品

【 実施店舗 】

銀座ライオン、YEBISU BARなど ＜イベント公式サイトからご確認いただけます＞

※半額対象商品は、グラス・ジョッキの単品のみです。ビヤカクテルや飲み放題コース、テイクアウト、売店商品は対象外です。

※店舗により、取り扱いのある樽生ヱビスの種類やサイズ 及び 価格が異なります。詳しくは各店の公式ページにてご確認ください。

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。



一般の方

お客様相談窓口

TEL：0120-848-136