濃い×濃いミックスで、やみつき感がレベルアップ！『チートス テリヤキ味＆チーズ味』2026年2月23日(月)より全国のコンビニエンスストア限定発売

ジャパンフリトレー株式会社

「コーンスナック」を中心にスナック菓子を製造・販売するジャパンフリトレー株式会社(カルビーグループ、本社：茨城県古河市、代表取締役会長兼社長：石辺 秀規)は、やみつきなチーズ味が特長の世界NO.1 パフスナック(※1)「チートス」から濃厚な2つの味をミックスした『チートス テリヤキ味＆チーズ味』を、2026年2月23日(月)から全国のコンビニエンスストア限定で発売します。

(※1)ユーロモニターインターナショナル調べ;スナック菓子類2026年版;同社のパフスナックの定義による;ブランドシェア(%);2025年総小売販売額

『チートス テリヤキ味＆チーズ味』商品特長

『チートス テリヤキ味＆チーズ味』は、本物のチーズを使った濃厚な味わいの「チーズ味」と濃厚でやみつきな「テリヤキ味」を1袋にミックスしました。単体でも十分濃厚な味わいですが、2つの組み合わせで一段階上のやみつき感が楽しめます。さらに、2つの味を一緒に食べると「テリヤキチーズバーガー味」に味わいが変化し、「チートス」の遊び心が感じられます。ザクザクッッ！！とした食べ応えのある食感と一段階上のやみつきになる味わいは、おやつとしてはもちろんのこと、ストレス発散したい人や気分転換をしたい人にもオススメの商品です。

パッケージの背景色には赤と青の2色を使用し、ミックス感を打ち出しています。目で見ても楽しい「チートス」の世界観をお楽しみください。

【商品規格】

商品名：『チートス テリヤキ味＆チーズ味』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14806/table/201_1_a25601c4f522ecc003430d0153572387.jpg?v=202602170251 ]

※コンビニエンスストア以外でのお取り扱いはございません。

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

【商品開発・裏話】

ブランドを通して伝えたい“遊び心のある楽しさ”

「チートス」は“遊び心のある楽しさ”をコンセプトに、世界中で愛されるグローバルブランドです。今回の新商品も、お客様にサプライズのある楽しさをお届けしたいという思いを込めて開発しました。2つの味を1袋でお楽しみいただける新感覚の「チートス」は、一緒に食べることで味の変化も楽しむことができ、まるでテリヤキチーズバーガーにかぶりついているような背徳感も感じていただけます。また「チートス」発祥のアメリカはテリヤキに馴染みがあり、逆輸入感も感じられることで「チートス」のグローバルな雰囲気が味わえます。家族や友人とシェアしてより一層、「チートス」の遊び心を楽しんでいただきたいです。

まるでテリヤキチーズバーガー味！？味わいが変化するヒミツ

「テリヤキ味」には香ばしい「バンズの香り」と「マヨネーズ風味パウダー」を加えています。単体で食べると甘じょっぱいテリヤキソースの味わいですが、「チーズ味」と一緒に食べることで「バンズの香り」と「マヨネーズの風味」が引き立ち、一段階上の濃厚なやみつき感を楽しめます。また「香味野菜」を隠し味に加えることで濃厚でありながらもキレの良い後味で、ついつい手が進むやみつきな味わいを実現しています。

本商品の担当者

ジャパンフリトレー株式会社 M＆S本部 マーケティング部 ブランド3課 若菜 和彦

「チートス」について

「チートス」は、1948年にアメリカで誕生したコーンスナック。日本では1975年に発売を開始し、現在では世界40ヵ国以上で販売されている世界で最も売れている世界NO.1パフスナック(※1)です。"やんちゃで楽しい"世界感を持つ「チートス」は、やみつきな味わいと"ザクザクッッ！！"とした食感で、世界中で愛されています。

チートスブランドページ：https://www.fritolay.co.jp/ourbrands/cheetos/

ジャパンフリトレーについて

当社は、1957年に日本で最初のポップコーン製造・販売会社として発足しました。その後、ペプシコと日本企業との合弁会社を経て、1990年ペプシコ100％子会社化。同年にジャパンフリトレー株式会社への社名変更。2009年よりカルビー株式会社の完全子会社となり、現在に至ります。

「マイクポップコーン」や「ドリトス」「チートス」を主力商品とし、コーンスナック市場のカテゴリーでシェアNO.1(※2)を獲得しています。

公式ウェブサイト：https://www.fritolay.co.jp/

（※2）インテージSRI+ コーンスナック市場 2024年4月～2025年3月 累計販売金額