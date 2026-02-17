透明感の極みへ。内面から光を放つような品格の肌　クレ・ド・ポー ボーテ トリートメントフェイスパウダーから、スモールサイズ登場　2026年3月21日（土）発売

株式会社資生堂【クレ・ド・ポー ボーテ プードルトランスパラントn M（スモール）】

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、2025年春に登場し数々のベストコスメを受賞したトリートメントフェイスパウダーのスモールサイズ「プードルトランスパラントn M（スモール）」【全2品・希望小売価格6,930円（税込）】とパフ【全1品・希望小売価格1,100円（税込）】を2026年3月21日（土）より全国一斉発売いたします。*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

◆外出先での化粧直しにも最適な、コンパクトで持ち運びのしやすい手のひらサイズです。

◆トランスルーセントフィルター処方により、内側から輝くような透明感の高い仕上がりと、フィット感が高くなめらかなテクスチャーを実現。

◆メイクアップとスキンケアが融合した独自技術ライトエンパワリングエンハンサーにより、自然に肌悩みをカバーし、光をまとったような輝きのある仕上がり。

《発売背景》

フェイスパウダーはファンデーションの仕上がりをより美しくするアイテムとして、年々市場を拡大しています＊。この背景を受けてクレ・ド・ポー ボーテではフェイスパウダーを2025年にリニューアル発売いたしました。

透明感、密着感、なめらかな使用性が向上し、繊細なパウダーがしっとりと肌に溶け込むようにフィット。透き通るように輝く上質な肌へ導く仕上がりが高い支持を受け、数々のベストコスメを受賞しました。

そして、2026年、旅行や日常の化粧直しに最適な、コンパクトで持ち運びのしやすいスモールサイズを発売します。

*インテージ新SLI おしろい市場における平均購入規模（金額）2021～2025年

《トランスルーセントフィルター処方》

プードルトランスパラントn M は、肌のきめや凹凸に合わせてなめらかにフィットし、光を拡散反射して肌のキメを美しく見せるパウダーを採用。さらに、透明感を演出する、光の反射と透過力をもったパウダーを配合しています。これらにより、透明感と補正効果、そして乾燥を感じにくい、心地よい使用感を実現。ファンデーションで仕上げた肌をより美しく、長時間キープします。

《クレ・ド・ポー ボーテ メイクアップ共通技術「ライトエンパワリングエンハンサー」》

ダイヤモンドの光構造に着想を得て開発された「ライトエンパワリングエンハンサー」は、素肌の輝きを最大化し、美しく輝く仕上がりを叶えるクレ・ド・ポー ボーテ独自の先進光学処方技術です。2020年以来、ベースメイクアップの共通技術として搭載してきました。

輝く美しい肌は、ダイヤモンドと同様に、肌表面の光・輝きに加え、肌内部から照らされる光構造が鍵であるという知見から、メイクアップとスキンケアが融合した独自技術を開発しました。より多くの輝きを肌内に取り込める環境へ導くのと同時に、肌表面の輝きを操り、自然に輝く仕上がりを実現します。粉末やピグメントで悩みを覆いカバーするのではなく、光の力で肌悩みを目立たなくするという、肌を起点に素肌の美しさを活かすというアプローチです。

【商品概要】 ※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ プードルトランスパラントn M（スモール）

（ケース・パフ付）

＜フェイスパウダー＞

8g 全2色

6,930円(税抜6,300円)

1 ライト

2 ライトミディアム

クレ・ド・ポー ボーテ パフ（プードルトランスパラントn M） スモール

＜化粧用具＞

1,100円（税抜 1,000円）

■商品特長

透明感の極みへ。内面から光を放つような品格の肌

繊細なパウダーが肌に溶け込むようにフィットし、

肌色と調和して、透き通るように輝く上質な肌を実現する

トリートメントフェイスパウダーです。

卓越した手応え

● 肌の内側から輝きを放つように光を操り、毛穴・小じわ・くすみなどの肌悩みを自然に目立たなくしながら、磨き上げられたように品格あふれる仕上がりを演出します。

● ファンデーションの美しさを際立たせながら、日中の化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりを長時間持続させます。

● 日中の乾燥から肌を守るスキンケア成分配合。乾燥の気にならない美しい肌を保ちます。

知性を結集させた技術と成分

● メイクアップとスキンケアが融合した独自技術ライトエンパワリングエンハンサーが光を操り、輝く仕上がりを高めます。

● ライトエンパワリングトリートメントパウダー（肌荒れ防止）配合。（硫酸Ba）

● 肌に溶け込むようにフィットし、光を拡散しながら透明感を高める、トランスルーセントフィルター処方を採用。

● 皮脂によるテカリ・色くすみなどの化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりを長時間持続させるラスティングコントロール機能を採用。毛穴落ちやヨレも防ぎます。

肌に応える歓び

● 空気のような軽やかさで肌をふんわり包み込み、しっとりとけこむように均一にフィット。シルクのようになめらかな肌質感を叶えます。

● きめ細かくやわらかなパフが、繊細なパウダーを肌へと均一にひろげ、透き通るように輝く上質な肌に仕上げます。

● 天然ローズオイルなどを調香した香り。

● ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜使用法＞

● 初めてお使いになるときは、中網のシールをはがしてください。

※シールをはがす際は、容器の下にティッシュペーパーなどを敷き、パウダーが飛び散らないように平らなところで容器をおさえながら、シールのつまみを持ちゆっくりとはがしてください。

● 透明の内ふたはパフの汚れを防ぎますので捨てずに繰り返しお使いください。

● 外ふたを開ける前に、平らな面に置いて、横に振らずにやさしくトントンとパウダーを落とすようにすると、中網の上のパウダーを中網の下に落とすことができます。パウダーが飛び散ることがありますので、ゆっくりと内ふたを開けてください。

● 中網や透明の内ふたに粉飛びがあった場合、ティッシュペーパーなどで拭いてからお使いください。

● 外ふたを閉める際は透明の内ふたのつまみを内側に倒してください。内側に倒れていない状態で閉めると、外ふたがきちんと閉まらないことがあります。

● 中網の取り外しの際、はじめはかたい場合がありますが、繰り返しのご使用により、徐々に柔らかく馴染んできます。

● 使い心地や仕上がりが悪くなった場合は、別売りのクレ・ド・ポー ボーテ パフ （プードルトランスパラントn M）用 スモールをお求めください。

