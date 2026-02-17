科学の好奇心を育てながら学べる防災絵本 京都大学人気No.1教授が子どもたちに伝える地球のこと『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ 』2026年2月24日（火）発売
JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ』（鎌田浩毅著）を2026年2月24日（火）に発売いたします。
ホンモノの最新地学の知識で子どもたちを守る
本書は、京都大学の人気No.1教授でありベストセラーの著書も多い鎌田浩毅氏による初めての絵本です。地球のこと、地震や津波、火山のことを、保育園や幼稚園生の子どもたちにもわかるようにやさしく伝えます。
子どもたちを怖がらせるのではなく、「地球ってなに？」「地震・火山噴火ってなぜおきるの？」という科学的好奇心から防災への関心へと導きます。「これをしないとダメ」「あれは危険」というネガティブな発信ではなく、「日本は自然の恵みが多い国」「だからこそ自然とともに生きていく方法を学ぼう」という、子どもたち自らが備えたくなる内容です。子どもと大人が一緒に防災について学べる一冊です。
＜構成＞
子どもたちが疑問に思うことを伝えていきます！
◎地震はなぜ起こるの？
◎日本で地震が多いのはなぜ？
◎津波はなぜ起こるの？
◎火山はなぜ噴火するの？
◎日本に火山が多いのはなぜ？
◎いつ地震が起こるかわからないの？
◎ぼくたち、助かるの？
◎子どもが知っておくべき防災
◎日本は災害ばっかりなの？ など…
■巻末には著者による大人や保護者向けの最新の地学の情報とメッセージも掲載
・今は1000年に一度の「大地変動の時代」
・南海トラフ巨大地震、首都直下地震に注意
・富士山の噴火の可能性も高い
・巨大地震は2030年代に起こる
・災害は短く、恵みは長い
＜各界の専門家からも推薦されています！＞
雲研究者・『すごすぎる天気の図鑑』シリーズ著者 荒木健太郎氏
「地球の仕組みから命を守る行動まで全家庭に届けたい科学防災の決定版」
3.11時の宮城県警本部長 竹内直人氏
「知識がないと自分も人も守れない読んで孫に伝えたくなりました」
＜書誌概要＞
【書名】『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ』
【著者】鎌田浩毅 作／林ユミ 絵
【定価】1,650円（10％税込）
【仕様】B5変形（縦206×横182）、48ページ
【発売日】2026年2月24日（火）
【発行】JTBパブリッシング
【販売】全国の書店、ネット書店
