マーチャント・バンカーズ株式会社子会社Estonian Japan Trading Company AS（NASDAQ BALTIC 上場、以下、「ＥＪＴＣ社」といいます。）の上場会社に対する投資事業につきましては、2024 年9 月2 日付「エストニア子会社ＥＪＴＣ社 エストニア企業に対する投資の取組み開始のお知らせ」で、また、その後、2024 年9 月9 日並びに2025 年4 月7 日に経過をご報告させて頂き、上場会社を対象とした投資事業を行っておりますが、現状での投資方針につきまして、ご報告させて頂きます。

１. 当初、NASDAQ BALTIC に上場するエストニアの会社で、風力発電・太陽光・バイオマスなどの再生可能エネルギーでエストニアを代表する会社や、エストニアの首都タリンを拠点にバルト海での旅客や貨物の海運で成長してきた会社、さらに、ＩＴ先進国であるエストニア創業で、海外送金サービスでワールドワイドに展開したロンドン証券取引所上場会社など、エストニアをテーマに投資情報の収集を行い、上場会社への投資に着手しました。

２. その後、投資対象を、北欧諸国の会社が上場するNASDAQ NORDIC や、ロンドン証券取引所、オスロ証券取引所（ノルウェー）といった、エストニア周辺の諸国の市場に広げ、糖尿病や肥満の治療薬に取り組むデンマークの製薬会社や、ワイヤレス通信向けの半導体を製造するノルウェー企業などへの投資も行ってまいりました。

３. 現在、アルツハイマー病や認知症を含む、精神・神経疾患に特化した数少ないグローバル製薬企業で、NASDAQ NORDIC に上場するデンマーク企業への投資を予定しております。国際アルツハイマー病協会によれば、2019 年現在、世界で5,700 万人が認知症を患っており、2050 年には1 億5,300 万人に増加すると予測しており、アルツハイマー病や認知症の治療薬に非常に注目しております。

ＥＪＴＣ社では、引き続き、エストニアを拠点に情報収集を行い、エストニアやヨーロッパで、地域に貢献し、あるいはグローバルに展開し、社会性や成長性の期待できる上場会社への投資を行ってまいります。

