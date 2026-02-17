DX時代の開発スピードと安全性を両立するデータ管理の最前線 東陽テクニカ、「Delphix Data Management Day 2026」開催

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野(こうの) 俊也(としや)、以下東陽テクニカ)は、システム開発やテスト、データ分析の現場において、データを安全に活用しながら開発の効率化を図る取り組みが広がっていることを背景に、データ活用とセキュリティの両立をテーマとしたイベント「Delphix Data Management Day 2026」を、3月17日(火)に東陽テクニカ本社で開催いたします。

本イベントでは、データ管理分野におけるグローバル市場の最新動向をはじめ、国内企業の事例を交えながら、開発現場における効果的なデータ活用の考え方や具体的な実践のポイントをご紹介します。

【 背景／概要 】

近年、DXの推進やシステム内製化が進む中で、開発スピード向上を目的として、開発・テスト・分析環境における本番データ活用へのニーズが高まっています。一方で、本番データの取り扱いには、個人情報保護やセキュリティ、コンプライアンスへの対応が不可欠であり、慎重な運用が求められます。その結果、現場ではテストデータの準備や運用負荷が課題となっています。

本イベントでは、こうした背景を踏まえ、開発・テスト環境の効率化やデータ管理に課題を抱える企業のIT部門・開発担当者を対象に、開発スピードとセキュリティを両立するためのデータ管理の考え方や、実際の取り組み事例をご紹介します。さらに、講演に加え、参加者同士や登壇者との情報交換の機会を設け、現場課題について意見を交わしていただくことで、実務に活かせる知見の共有を図ります。

【 主な講演内容 】

・［基調講演(グローバル動向)］

「データを速く、イノベーションをより速く：AI時代の自動化戦略」 (Perforce Software, Inc.)

・［国内事例］

「データ仮想化によるアプリケーション品質向上、とデータ準備効率化の事例紹介」 (株式会社ティ・アイ・オー)

・［セッション］

「データを活かす、安全に守る ― 整合性を保つ匿名化手法」 (Perforce Software, Inc.)

・［セッション］

「開発ボトルネックを解消する『データベース仮想化』の力」 (株式会社コーソル)

・［主催者セッション］

「本番データが使えないジレンマと、マスキングの不整合課題」 (株式会社東陽テクニカ)

【 イベント概要 】

・イベント名：Delphix Data Management Day 2026

・開催日時：2026年3月17日(火)13:30～17:45(受付開始 13:00)

・会場：株式会社東陽テクニカ 本社 7F 大会議室(東京都中央区八重洲1-1-6)

・参加費：無料(事前登録制)

・主催：株式会社東陽テクニカ

・詳細・申込URL：https://accountss.toyo.co.jp/lp/delphixday2026

【 Perforce Delphixについて 】

「Perforce Delphix」は、開発・テスト・分析環境において、本番データを安全かつ効率的に活用するためのデータ管理ソリューションです。データマスキングやデータ仮想化の技術を活用し、セキュリティやコンプライアンスを確保しながら、迅速なデータ提供を可能にします。金融、製造、ITサービスなど幅広い業界で採用されており、開発現場の生産性向上に貢献しています。

・本番データを安全に活用：個人情報や機密情報を保護しながら、開発・テスト環境での利用を可能にします。

・データ準備を高速化・効率化：データ仮想化により、テストデータの作成・提供にかかる時間と工数を削減します。

・データの整合性を維持：複数システム間でも一貫性のあるデータ利用を可能にします。

＜Perforce Software, Inc. について＞

Perforce社は、1995年に設立されたソフトウェア開発支援ソリューションのグローバルプロバイダーです。ソースコードの静的解析や脆弱性検出をはじめとするテストツールから、デジタルアセットやプロジェクトの管理ツールまで、ソフトウェアの開発ライフサイクル全般において、開発者を支援するためのソリューションを幅広く提供。同社のソリューションは、フォーチュン500企業の75%で導入され、世界中で2万以上の企業に採用されています。

Perforce Software, Inc. Webサイト：https://www.perforce.com

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資や M&A による成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/