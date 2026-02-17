【スポンサー募集】5,000名規模のエンジニア向けテックカンファレンス「Qiita Conference 2026」、2026年5月27日～29日に開催決定！

株式会社エイチームホールディングス※「5,000名規模」は、参加申込人数に基づく表現です

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、2026年5月27日（水）～29日（金）の3日にわたり、「Qiita Conference 2026（キータ カンファレンス 2026）」を開催します。また、イベント開催にあたり、スポンサー企業を募集いたします。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

「Qiita Conference」とは？

Qiita Conferenceは、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」が開催するエンジニア向けのテックカンファレンスです。

ゲストスピーカーによる講演、参加各社のセッションで技術的な挑戦や積み重ねてきた知見を共有します。各人、各組織の取り組みや姿に出会い、新たな興味を掻き立て、新たな世界を見つけるきっかけ、気づきの場を創出します。

年間累計参加申込人数11,000人超え！2026年5月に開催決定！

2025年4月開催「Qiita Conference 2025」、2025年11月開催「Qiita Conference 2025 Autumn」は年間累計11,000人以上の参加申込の実績。「Qiita Conference 2026」でも、引き続き5,000名を超えるエンジニアの参加申込を見込んでおり、年2回・累計参加申込者1万名規模のオンラインテックカンファレンスとして展開しております。

■「Qiita Conference 2026」開催概要

- 開催日：2026年5月27日（水）・28日（木）・29日（金）- 時間：17：00～20：55（16：50開場）- 開催形式：オンライン配信- 想定参加者：エンジニアとして活動している方、エンジニアに興味のある方- 参加申込規模：5,000名以上- 主催：Qiita株式会社

※開催日時、形式は変更の可能性がございます

■ご協賛特典

- 公式サイト及び各種媒体へのロゴ掲載- イベント当日のスポンサーセッション登壇- セッション及びCMのアーカイブ配信

【ご協賛プランの新設のご案内】

「Qiita Conference 2026」は、ご登壇が難しい場合でも、参加申込者への露出や接点を持ちたい企業様向けに様々なプランをご用意しております。

【Qiita Conference 初となるアフターイベントを開催予定】

「Qiita Conference 2026」では、アフターイベントをオフラインで開催を予定しております。オフラインならではの参加者との接点やコミュニケーションの機会を創出いたします。

■アフターパーティー開催概要

- 開催日時：2026年5月30日（土）13：00~17：00頃- 開催形式：オフライン限定- 開催場所：東京都内近郊を予定

※開催日時、形式は変更の可能性がございます

※オプションプランとなりますため、ご協賛には条件がございます。詳しくはお問い合わせください

過去開催実績

2025年は、4月開催「Qiita Conference 2025」、11月開催「Qiita Conference 2025 Autumn」の年2回開催。3日間にわたって開催した「Qiita Conference 2025 Autumn」では、AIをテーマとし、Qiita史上最多となる6,000名以上の参加申込を記録しました。また、総視聴者数や最大同時視聴者数（Zoom＋YouTube Live）も過去最高を記録し、多くの参加者から高い評価をいただきました。

参考（2025年11月開催）：エンジニア向けテックカンファレンス「Qiita Conference 2025 Autumn」、Qiita史上過去最多となる6,000名以上が参加申込、大盛況のうちに閉幕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002675.000001348.html)

スポンサーお申込・お問い合わせ先

「Qiita Conference 2026」スポンサーにご興味のある方は以下よりお気軽にお問合せください。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

