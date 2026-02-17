世界がヨーロッパに注目する今、あらためて考えたい「移動時間」― ノルウェージャンクルーズラインが提案する“軽やかに楽しむヨーロッパ” ―

NORWEGIAN CRUISE LINES INC

グローバルなクルーズ旅行のイノベーターであるノルウェージャンクルーズライン(R)(https://www.ncl.com/jp/ja/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%89%b2%e5%bc%95/NCL-4b7das/)（本社：米国マイアミ、社長：マーク・カズラウスカス 以下、NCL）は、2026年を迎えた現在、旅のあり方そのものを見つめ直すクルーズ体験を提供しています。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックなどの国際的なイベントを背景に、ヨーロッパへの関心が高まっています。一方で近年、旅行においては「どこへ行くか」だけでなく、「どのように行くか」を重視する傾向が見られるようになっています。

NCLは、目的地間を急ぎ足で移動し、重い荷物を持ち歩き、タイトなスケジュールに追われる旅ではなく、ひとつひとつの瞬間を味わいながら、より自然体で移動できる旅のスタイルが、今後のヨーロッパ旅行において重要になると考えています。2026年のヨーロッパ航路では、地中海やバルト海をはじめとする地域で、象徴的な都市を海路で結び、身軽で快適に移動できる旅を提案しています。

2026年4月からの北ヨーロッパを巡る航路(https://www.ncl.com/jp/ja/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e5%89%b2%e5%bc%95-%e7%89%b9%e5%85%b8/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%90%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/NCL-nqxjz/?cruise-destination=northern-europe&date=apr-2026,may-2026,jun-2026,jul-2026,aug-2026,sep-2026,oct-2026,nov-2026)では、ロンドンやコペンハーゲンを起点に、複数の港町を巡る旅程を展開しています。一部の航路では寄港地に夜間停泊する旅程もあり、日中の観光に加えて夕暮れから夜へと表情を変える街並みを散策したり、現地のナイトライフを満喫したりする時間も含まれています。

また、2026年4月から11月にかけて地中海エリアでは、バルセロナやローマを起点としたクルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e5%89%b2%e5%bc%95-%e7%89%b9%e5%85%b8/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%90%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/NCL-nqxjz/?cruise-destination=mediterranean&port=bcn,civ&date=apr-2026,may-2026,jun-2026,jul-2026,aug-2026,sep-2026,oct-2026,nov-2026)やギリシャ諸島を巡るクルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e5%89%b2%e5%bc%95-%e7%89%b9%e5%85%b8/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%90%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/NCL-nqxjz/?cruise-destination=greek-isles&date=apr-2026,may-2026,jun-2026,jul-2026,aug-2026,sep-2026,oct-2026,nov-2026)も運航します。これらの旅程では、ユネスコ世界遺産に登録された歴史的景観や、個性豊かな港町や島々を、都市間の移動手配に煩わされることなく訪れることができます。

複数の交通機関を乗り継ぐ旅にも魅力はありますが、移動をシンプルにすることで、滞在先でより充実した時間を確保できる点も、クルーズならではの特長のひとつです。

NCLは、新たなブランドメッセージ「It’s Different Out Here」のもと、「Escape Made Effortless」というコンセプトを掲げています。これは、旅を細部まで作り込むことや過剰な演出に頼るのではなく、余白を持たせながら、その場の時間や人とのつながりを自然に楽しむという考え方です。世界がヨーロッパに注目する今、慌ただしい移動スケジュールを忘れて、船上でくつろぎながら移動そのものを楽しむクルーズ旅を、今後も提案していきます。

