国産花材商品を大幅拡充、産地のこだわりと想いを届ける母の日ギフトの予約販売を日比谷花壇オンラインショップで開始。人気イラストレーター湯浅望氏とのコラボギフトも登場！

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、2026年5月10日（日）の母の日に向けたフラワーギフト商品の注文受付を、2月17日（火）より日比谷花壇オンラインショッピングサイトにて開始します。

日比谷花壇は、今年の母の日のテーマを「花からひろがる、想いの循環」としました。お母さんへの感謝が、花を育む生産者から、花を贈る人、受け取る人、そしてその先の日常にまで笑顔を広げていく。そんな花から始まる温かなつながりを大切に、本年の母の日ギフトを通じて、より多くの笑顔を生み出してまいります。

■ 国産花材の魅力を届ける、多彩な商品ラインアップ

日々、花のある豊かな暮らしを提案し続ける日比谷花壇だからこそ、多くの人々が想いを伝える母の日に合わせ、国産花材の魅力を広く発信したい。日本の花き業界の活性化にも貢献すべく、本年は全国の生産者が育てる高品質な国産花材を使用した商品を拡充しました。

國枝バラ園の巨大輪バラアキバナーセリーの高品質なバラ大栄花園のアジサイ「カラフルランジア スパイスNo.3」」津軽びいどろの花瓶と花束

滋賀県守山市「國枝バラ園」の代名詞である芳醇な香りの巨大輪バラや、山形県山形市「アキバナーセリー」の高品質なバラなど、全国各地の産地が誇る花々をギフトとしてご用意しました。また、千葉県成田市「大栄花園」のオリジナルアジサイは、美しい白斑の葉が特徴で、花の後もリーフプランツとしてお楽しみいただけます。加えて、青森県の伝統工芸「津軽びいどろ」の花器や、直送の国産フルーツとのセットなど、各地のこだわりの品々を添えた多彩なラインアップで、お母さんへ「ありがとう」を伝える大切な時間をサポートします。

■【日比谷花壇×湯浅望】お母さんへの「ありがとう」を彩る特別なデザイン

日比谷花壇×湯浅望デザイン「シュシュフルール」（そのまま飾れる花束）

今年は、人気イラストレーター湯浅望氏とのコラボレーションを展開します。日比谷花壇限定の描き下ろしアートワークは、お母さんへの「ありがとう」から始まる親子の絆が、愛と平和の大きな輪になって世界へ広がっていく。そんな温かな願いが込められた特別なデザインです。

NozomiYuasa×シュシュフルール「ペタル・ルージュ」NozomiYuasa×アーティフィシャルアートボード「フルル」NozomiYuasa×フラワーフォトフレーム「フェアリー・ブルーム」NozomiYuasa×ミディ胡蝶蘭 風呂敷ラッピング

今回のテーマ「想いの循環」を湯浅氏ならではの優しく華やかな世界観で表現したこのアートを、ギフトに添える「お花の妖精タグ」や、京都の老舗風呂敷ブランド「むす美」と共同制作したオリジナル風呂敷ラッピングに採用。さらに、母の日商品に同封される限定デザインカードなど、心ときめくアートでお母さんへの想いを彩る多彩なアイテムをご用意しました。

イラストレーター/ アニメーター 湯浅 望 氏

東京都出身。武蔵野美術大学油絵科中退後、ファッションスタイリストアシスタントを経てPR会社に勤務。2013年イラストレーターとして独立後は水彩絵の具や万年筆を使用した繊細で女性らしいファッショナブルなイラストが評判となり、雑誌や書籍をはじめ国内外の様々なブランドとのコラボレーションを展開。 またデジタルアートも得意とし、近年では国内外のアニメーション制作プロジェクトにも携わる。2019年からはNewZealandへ活動拠点を移し世界的に活躍の場を広げている。

@joetonozomi

このほか、環境に配慮した紙製の器を使用したそのまま飾れる花束「シュシュフルール」や、雑貨・スイーツとのセット、カーネーションやアジサイをはじめとした季節の花鉢など、お母さんや贈る方の好みに合わせて選べる多彩な選択肢を取り揃えています。

※店頭での注文受付は後日開始します。店頭商品はオンラインショップの展開と一部異なります。

【2026年母の日テーマ】 「花からひろがる、想いの循環」

母の日メッセージ入りカード（表）母の日メッセージ入りカード（裏）

大切なあの人に「ありがとう」の 気持ちを込めて花を贈ろう。

あなたの想いは、 その人の心に、 美しい花を 咲かせてくれるから。

その花はまわりにも広がって、 世界を明るく照らしてくれるから。

ありがとうが、 ずっと続きますように。

≪日比谷花壇オンラインショップ「2026年母の日フラワーギフト」 概要≫

注文受付期間：2026年2月17日（火）～5月7日（木）

お届け期間：※一部商品除く

・生花商品：5月7日（木）～5月10日（日）

・鉢物・プリザーブド商品：5月6日（水・祝）～5月10日（日）

【4月30日（木）までのご注文】の場合は、お届け期間内で、お届け日を指定できます。

【5月1日（金）以降のご注文】の場合は、お届け日の指定はできません。

注文方法：下記チャネルで注文を受け付けます。

（日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com）

≪商品ラインアップ ※一部抜粋≫

■津軽びいどろ「口すぼまり 花瓶」と花束のセット

日比谷花壇2026年母の日ポスタービジュアル

商品名：津軽びいどろ「口すぼまり 花瓶」と花束のセット

価格：22,000円（税込・送料別）

花材：生花（バラ、カーネーション、カスミソウ）

サイズ：高さ約46cm、幅約24cm、奥行約23cm（花束）

：高さ約28.5cm、最大幅約15cm（花瓶）

津軽の職人たちの巧みな技術と技法によって、手づくりならではの柔らかな形に仕上げた「津軽びいどろ」のフラワーベースに国産の美しいお花をセットにしました。1200度以上の炎と職人の息吹から生まれた津軽びいどろは、手にするたびに深みを増す、一生ものの工芸品です。お花がない時期でも、窓際に置くだけで光を透過し、美しいオブジェとして楽しめます。 お母さんの日常に、色褪せない光の彩りを添えてみませんか。

■デザイナーズアレンジメント「トワ フルール」

商品名：デザイナーズアレンジメント「トワ フルール」

価格：33,000円（税込・送料別）

花材：生花（ミディ胡蝶蘭、バラ、リシアンサス、カーネーション、グリーン）

サイズ：高さ約43cm、幅約45cm、奥行約30cm

日比谷花壇シニアデザイナー西澤真実子が手掛ける母の日に贈るアレンジメント。淡いピンクのミディ胡蝶蘭をメインに大輪に咲くピンクのバラやラベンダーカラーのリシアンサスやカーネーションで上品にまとめたアレンジメントです。瑞々しく美しい花や葉は全て国産に拘り花材を選定しました。お母さんへ日頃の感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい豪華な商品です。

■銀座千疋屋「マスクメロン」と花束のセット（果物別送）

商品名：銀座千疋屋「マスクメロン」と花束のセット（果物別送）

価格：24,200円（税込・送料別）

花材：生花（バラ、カーネーション、グリーン）

サイズ：高さ約40cm、幅約20cm、奥行約19cm

銀座千疋屋では日本で生産されるメロンの中でもトップクラスの品質を誇る静岡県のマスクメロンを扱っていますが、その中でも上出来の最高級のマスクメロンを厳選しております。一つの茎に一つの実だけを実らせる「一茎一果」農法でじっくりと丹念に育てあげられた単に甘いだけでなく、マスク(麝香)の良い香り、肉質も柔らかく、味も瓜らしさを保っているこだわりのメロン。特別なひとときに最高級のマスクメロンをお届けいたします。ひとつひとつのマスクメロンを選別して”食べ頃”を付けてお届けします。果物は銀座千疋屋より直送いたします。日比谷花壇の華やかな花束とともにお楽しみください。

■とらや「母の日水羊羹6個入」とカーネーション鉢（ピンク系）のセット

商品名：とらや「母の日水羊羹6個入」とカーネーション鉢（ピンク系）のセット

価格：7,150円（税込・送料別）

花鉢：カーネーション（ピンク系）5号

サイズ：高さ約35cm、幅約18cm、奥行約18cm

室町時代後期、京都で創業したとらや。その水羊羹は、しっかりとした食感とコクのある味わいが特徴です。ピンク色の背景にカーネーションのイラストが印象的にあしらわれた、母の日にふさわしい華やかなデザインです。心温まるおいしい贈り物を、母の日の王道カーネーション鉢と共にお届けします。

■NozomiYuasa×シュシュフルール「ペタル・ルージュ」

商品名：NozomiYuasa×シュシュフルール「ペタル・ルージュ」

価格：5,500円（税込・送料別）

花材：生花（カーネーション、グリーン）

サイズ：高さ約28cm、幅約13cm、奥行約13cm

母の日は「ありがとう」を伝える日。赤いカーネーションの花言葉は「深い愛情」。ピンクのカーネーションの花言葉は「感謝」。イラストレーター湯浅望さんが描き下ろしたオリジナルデザインが特別な贈り物に華を添えます。花瓶いらず、お水替えいらずの飾って楽しむブーケです。お母さんのもとへ感謝の気持ちをお届けします。

■NozomiYuasa×ミディ胡蝶蘭 風呂敷ラッピング

商品名：NozomiYuasa×ミディ胡蝶蘭 風呂敷ラッピング

価格：8,800円（税込・送料別）

花鉢：ミディ胡蝶蘭（ピンクリップ）2本立ち ※布製ラッピング

サイズ：高さ約35cm、幅約25cm、奥行約20cm

イラストレーター湯浅望がデザインしたオリジナル風呂敷で包んだミディ胡蝶蘭。白花の中心にほんのりピンクがのった可憐な花で、見る者の心を惹き付けます。大切なお母さんに感謝の気持ちを贈ります。

■NozomiYuasa×アーティフィシャルアートボード「フルル」

商品名：NozomiYuasa×アーティフィシャルアートボード「フルル」

価格：5,500円（税込・送料別）

花材：アーティフィシャルフラワー（デルフィニウム、ポピー）

サイズ：高さ約30cm、幅約21cm、奥行約2cm

イラストレーター湯浅望さんが描き下ろしたお花の妖精に、アーティフィシャルフラワーで彩りを添えたアートボード。飾るだけで空間がやさしく華やぎ、見るたび心がふわっとほどけるような、母の日の贈り物にぴったりの一品です。お手入れが不要なため、湿度や日当たりなどを気にせずに好きなところに飾ってお楽しみいただけます。

■NozomiYuasa×フラワーフォトフレーム「フェアリー・ブルーム」

商品名：NozomiYuasa×フラワーフォトフレーム「フェアリー・ブルーム」

価格：11,000円（税込・送料別）

花材：プリザーブドフラワー（バラ、カーネーション、アジサイ、カスミソウ、グリーン）、樹皮製造花、アーティフィシャルフラワー（グリーン）※木製フレーム（ガラス付き）

サイズ：高さ約15cm、幅約11cm、奥行約7cm ※閉じた状態

人気イラストレーター湯浅望さんのイラストを添えた、母の日限定アイテムです。「いつもありがとう」のメッセージに、妖精がそっと寄り添います。 お気に入りの写真に入れ替えて、家族の新しい思い出を刻んでいけるフラワーフォトフレームです。

※フォトフレームには、Lサイズ縦の写真対応です。

