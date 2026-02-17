【３月10日～３月13日】Digital Arrow Partners、自社主催マーケティングカンファレンスを開催

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、2026年３月10日（火）～３月13日（金）に「BREAK THE RULES」をコンセプトとしたマーケティングカンファレンス「Marketing LEADERS 2026～常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす～」をオンラインにて開催することをお知らせいたします。

カンファレンスに申し込む :https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260310-13/?organizationId=2378

■「Marketing LEADERS 2026～常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす～」とは

本カンファレンスは、停滞を打破し「新しい成長曲線」を描こうとする経営者やマーケティング責任者に向けた、実践的なオンラインカンファレンスです。「常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす」をテーマに、マーケティングを単なる施策の集合体ではなく、経営の最強のレバレッジとして再定義します。

４日間にわたり、「経営」「事業」「マーケ組織」「トレンド」の4軸で構成し、第一線で活躍する総勢62名の登壇者が各セッションにて解説します。レッドオーシャンを勝ち抜く意思決定や、AI時代における高生産性マーケティングの全貌など、ここでしか聞けない一次情報を公開いたします。

■開催背景

近年テクノロジーの進化やAIの急速な浸透、そして複雑化する顧客ニーズにより、マーケティングを取り巻く環境はかつてない変化の波の中にあります。従来の成功モデルや業界の常識とされてきた手法が通用しなくなり、正解のない市場で次なる成長曲線を描くためには、これまでの戦略をゼロから見直し、意思決定のあり方を刷新することが急務となっています。

実際にDigital Arrow Partnersが運営する、企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決するサービス「Expert Partners Marketing」においても、多くの企業から切実な相談が寄せられています。

このような背景のもと、マーケティングの新たな成長戦略を最前線で実践する企業各社を迎え、オンラインカンファレンスを開催いたします。「事業成長・一次情報・具体性・実現可能性」という4つの鍵を軸に「新しい成長曲線」を描くためのヒントを４日間にわたってお届けいたします。

下記のような課題を感じている企業様はぜひご参加ください。

・現行方針の延長戦では、次の成長ビジョンが描けない

・戦略はあるが、それを突破口に変える「アイデアと実行力」が足りない

・「微細な改善」はやり尽くしたが、売上を大きく動かす打ち手が見つからない

・内製でやり切る自信が持てず、成果を信じ切れない

■カンファレンス概要

＜開催概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/345_1_d185fafd2bc54695d42c0935ba2f4a54.jpg?v=202602170251 ]

＜本カンファレンスの見どころ＞

１.豪華4枠の基調講演に計10名が登壇。各日程のメインを飾る「基調講演」には、4枠合計で10名のトップランナーが集結。業界を牽引するリーダーたちが一堂に会し、常識を打ち破るための戦略的思考を多角的に紐解きます。

２.リアルな繋がりを創出する「オフラインイベント」を同時開催。オンライン配信の枠を超え、最終日には登壇者や参加者同士が直接交流できる「オフラインイベント」を開催いたします。

■カンファレンススケジュール

●Day01｜経営（オンライン）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/345_2_379a8e93d8684897fbd422718269487f.jpg?v=202602170251 ]

●Day02｜事業（オンライン）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/345_3_27988bdc01d8696f8a7b26ff26e5a82a.jpg?v=202602170251 ]

●Day03｜マーケ組織（オンライン）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/345_4_77fbd467579dd2b65763f42c84b9fe94.jpg?v=202602170251 ]

●Day04｜トレンド（オフライン＋交流会）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/345_5_32934357fc716c422e65a47de6e63a27.jpg?v=202602170251 ]

※プログラムや登壇社は変更されることがございます

＜講演後交流会イベント内容＞

・みこ寿司初代大将の出張寿司

・タスクに追われる経営者DJ UNIT『TASK4』

Takizawa（株式会社キーワードマーケティング）/ Aihara（株式会社free web）/ Sogitani（株式会社ベイジ）/ Kawabata（株式会社マテリアルデジタル）

・開催時間：19:00-22:00

・参加費：5,000円

・会場：TWOSTONE&Sons渋谷イベントスペース

■登壇企業について（順不同）

※２月17日時点情報、急遽変更される可能性がございます

・株式会社TWOSTONE&Sons（https://twostone-s.com/）

・株式会社プログリット（https://about.progrit.co.jp/）

・ohpner株式会社（https://ohpner.com/）

・株式会社CDエナジーダイレクト（https://www.cdedirect.co.jp/）

・株式会社マテリアルデジタル（https://materialdigital.jp/）

・suswork株式会社（https://suswork.jp/）

・コミューン株式会社（https://communeinc.com/ja）

・株式会社ウィルゲート（https://www.willgate.co.jp/）

・株式会社WACUL（https://wacul.co.jp/）

・株式会社シャコウ（https://shakou-inc.co.jp/）

・株式会社koujitsu（https://koujitsu.co.jp/）

・株式会社電通コンサルティング（https://www.dentsuconsulting.com/）

・株式会社UNCOVER TRUTH（https://www.uncovertruth.co.jp/）

・ブロードキャピタル・パートナーズ株式会社（http://broadcapitalpartners.com/）

・GENNE株式会社（https://genne.jp/）

・KURO HOLDINGS株式会社（https://kuroholdgs.jp/）

・株式会社エクサウィザーズ（https://exawizards.com/）

・チロルチョコ株式会社（https://www.tirol-choco.com/）

・株式会社ContentAge（https://contentage.co.jp/）

・株式会社デコム（https://decom.org/）

・Braze株式会社（https://www.braze.com/ja）

・JAPAN AI株式会社（https://japan-ai.co.jp/）

・株式会社エルテス（https://eltes.co.jp/）

・株式会社シーラベル（https://clabel.co.jp/）

・株式会社ExKey（https://exkey.jp/）

・株式会社CINC（https://www.cinc-j.co.jp/）

・株式会社４X（https://4x-corp.com/）

・株式会社KASHIKA（https://kashika-20mile.com/）

・株式会社Canelle.（https://canelle.co.jp/）

・スマートニュース株式会社（https://about.smartnews.com/ja/）

・株式会社ナビタイムジャパン（https://corporate.navitime.co.jp/）

・株式会社シンカー（https://thinker-inc.jp/）

・株式会社コムニコ（https://www.comnico.jp/）

・株式会社オプト（https://www.opt.ne.jp/）

・株式会社電通デジタル（https://www.dentsudigital.co.jp/）

・株式会社LeanGo（https://leango.co.jp/）

・株式会社AiKAGI（https://www.aikagi.co.jp/）

・合同会社エスプーマ（https://espuma.co.jp/）

・株式会社カルテットコミュニケーションズ（https://quartetcom.co.jp/）

・株式会社エブリー（https://corp.every.tv/）

・株式会社マイナビ（https://www.mynavi.jp/）

・株式会社Jストリーム（https://www.stream.co.jp/）

・株式会社ラクス（https://www.rakus.co.jp/）

・株式会社PLAN-B（https://www.plan-b.co.jp/）

・フロンティア株式会社（https://frontier-gr.jp/）

・GMO NIKKO株式会社（https://www.koukoku.jp/）

・株式会社グッドパッチ（https://goodpatch.com/）

・株式会社ベイジ（https://baigie.me/）

・株式会社ファン・マーケティング（https://f-marketing.jp/）

・GMOメイクショップ株式会社（https://www.makeshop.co.jp/）

・株式会社MEJ（https://www.mejy.jp/）

・株式会社シンクロ（https://thinqlo.co.jp/）

・株式会社エムフロ（https://www.mfro.net/）

・note株式会社（https://note.jp/）

・株式会社GiftX（https://giftx.co.jp/）

・株式会社Kaizen Platform（https://kaizenplatform.com/）

・株式会社ガラパゴス（https://glpgs.com/）

・株式会社EXIDEA（https://exidea.co.jp/）

・株式会社トライバルメディアハウス（https://www.tribalmedia.co.jp/）

・株式会社LOCUS（https://www.locus-inc.co.jp/）

・株式会社キーワードマーケティング（https://www.kwm.co.jp/）

・株式会社free web（https://www.fwh.co.jp/）

・株式会社マテリアルデジタル（https://materialdigital.jp/）