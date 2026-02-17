トランスコスモス、マレーシアにおいてISO 9001を取得

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスはマレーシアにおいて、品質マネジメントシステムへの取り組みとして、ISO 9001を取得しました。

BSI：英国規格協会（British Standards Institution）

トランスコスモスは、2014年にマレーシアにTRANSCOSMOS(MALAYSIA) SDN BHDを設立し、おもにマレー系・中華系・インド系で構成される多民族国家という特徴を活かし、マレーシア国内市場向けのみならず、グローバルにコンタクトセンター、デジタルマーケティング、ECワンストップサービス、ITOサービスなどを提供しています。現在はクアラルンプールに3拠点・1,100人体制を構築し、グローバルマーケット向けの多言語オペレーションを提供しています。

近年は特に、マレーシアをHubとしたグローバル市場向けCX・BPOサービスの展開を推進しています。お客様企業の世界各国で行われているバックオフィス業務、人事や経理業務などをトランスコスモスのマレーシア拠点に集約し、各国の言語で対応します。それぞれの国ごとに行われている業務を標準化し、中長期的なコストメリットやお客様企業社員の満足度向上に貢献するためには品質を担保する必要があり、今回、品質マネジメントシステムに関する国際規格であるISO 9001を取得しました。

■マレーシアをグローバルサービスのHubとするメリット

Standard:

ISO 9001:2015

Certificate Number:

FS 829351

Certified Office:

1. Transcosmos (Malaysia) Sdn Bhd, KL Sentral, Kuala Lumpur

2. Transcosmos (Malaysia) Sdn Bhd, Sunway Velocity, Kuala Lumpur

3. Transcosmos (Malaysia) Sdn Bhd, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur

Registered Activities:

Provision of the TCMY’s Integrated Management System (IMS) covers its services and

business operations of the following activities:

1. Contact Center Services

2. Data Management Services

3. Global E-Commerce Services

4. IT Outsourcing Services

5. Corporate Services (Business Development, Information Technology,

Human Resource, Finance,General Administration,

Talent Acquisition and Talent Development)

Original Registration Date:

November 04th 2025

Last Revision Date:

November 04th 2025

Effective Date:

November 04th 2025

Expiry Date:

November 03rd 2028

トランスコスモスは、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点をもち、各国の市場特性を把握したうえで、商習慣や文化、法律、ユーザーニーズにあわせたサポートサービスやデジタルマーケティングサービスを提供しています。今後ともグローバルでの実績や支援経験を活かし、グローバルでの事業拡大を目指します。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)