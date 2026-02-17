【スイスホテル南海大阪】大阪エヴェッサとオフィシャルゴールドパートナー契約を締結

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪 - スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：シェーン・エドワーズ）は、ヒューマンプランニング株式会社が運営するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」と2025-26シーズンのオフィシャルゴールドパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

スイスホテル南海大阪では、これまでも地域の活性化や支援を重要なテーマのひとつと位置づけ、地元の企業や生産者との取り組みを継続してまいりました。今回、大阪を拠点に活動し、スポーツを通じて地域を盛り上げる大阪エヴェッサを応援することで、地元・大阪のさらなる活性化や地域社会の発展に少しでも貢献できればと考えております。

＜総支配人のコメント＞

私たちにとって大阪は、ホテルがある場所であり、日々多くのご縁に支えられている大切な街です。大阪エヴェッサとのパートナーシップは、この街が持つ情熱や活気、そして人と人とのつながりを象徴するチームと手を取り合うことだと考えています。バスケットボールには、多くの人を自然とつなぐ力があります。本パートナーシップを通じて、地域との関係をさらに深め、大阪におけるスポーツの発展を応援するとともに、地元の皆さまやファンの方々、そして海外から大阪を訪れる、バスケットボールを愛する方々に、その魅力をお届けしていきたいと考えています。

スイスホテル南海大阪は、今後もスポーツをはじめとするさまざまな分野を通じて地域とのつながりを大切に、地元・大阪の魅力を発信してまいります。

◆スイスホテル南海大阪 概要

◎施設名称：スイスホテル南海大阪

◎所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60

◎アクセス：南海電鉄「なんば」駅直結／大阪メトロ各線なんば駅4番出口よりすぐ

◎客室数：計546室

◎館内施設：「テーブル36」、中国料理「エンプレスルーム」、

日本料理「花暦」、鉄板焼「みなみ」（以上レストラン）ウイスキー＆ワイン「シュン」、レトロバー「ナンバー10」、「バー36」（以上バー）、「ザ・ラウンジ」（カフェ・ラウンジ）、スイスグルメ（テイクアウトショップ）、「ピュロヴェル スパ＆スポーツ」（フィットネス・スパ）、宴会場、チャペル、神前式神殿、写真室、衣裳室「LUCE」

スイスホテル南海大阪 外観ホテル公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/

