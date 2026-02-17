【2/19(木)】オフラインセミナー『AI時代に選ばれるブランドへ - 顧客体験が激変する今、取り組むべき対策とは -』開催

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年2月19日（木）にオフラインセミナー『AI時代に選ばれるブランドへ - 顧客体験が激変する今、取り組むべき対策とは -』を開催いたします。

生成AIの台頭により、顧客の購買行動は大きな転換点を迎えています。いま顧客は検索の前にAIへ相談し、比較検討の初期段階から「AIの回答に登場したブランド」を前提に意思決定を進めるようになっています。これからは、“AIに信頼され、言及されるブランド”になれるかどうかが、売上の分かれ目になります。

一方で多くの企業では、自社がAIにどのように認識されているのか、またそもそも言及されているのかについて、十分に把握できていないケースも少なくありません。その結果、打ち手が曖昧なまま施策が進み、成果につながりにくいケースも増えています。



本セミナーでは、AIに引用・言及されるブランドになるための対策方針と実践ステップを具体例とともに解説します。加えて、成果の土台となるAIを活用した運用体制の作り方まで、実務で再現できる形でお伝えします。



当日は登壇者も参加する交流会も実施します。同じ課題を持つ営業・マーケ担当者同士で、明日から使えるヒントと運用のリアルをお持ち帰りいただけます。

＜セミナー概要＞

開催日時：2026年2月19日(木) 18:30～21:30

参加費：無料

開催場所：株式会社CINC（東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル6F）

東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅徒歩5分

＜登壇者情報＞

株式会社IDEATECH 取締役

競 仁志（きそう ひとし）

リサーチマーケティング「リサピー」事業等の立ち上げ・推進を統括し、企画立案5,000件超・累計300社以上の支援実績を持つ。

直近は生成AIが「比較・推薦・根拠提示」を担う環境変化を踏まえ、調査・比較表・前提条件などの検証可能な根拠を設計し、第三者メディアでの言及として残すことで、AIに引用される状態を作る支援に注力。IDEATECHが掲げる「リサーチデータ×デジタルPR」による根拠設計を軸に、BtoBのPR・マーケティング・営業の情報発信を一貫して設計する。

Allganize Japan株式会社 Enterprise Solution Group Senior Manager

池上 由樹（いけがみ よしき）

大手法律事務所にて10年勤務した後、Allganize Japan入社。Sales部門の統括責任者として、生成AI関連規制やセキュリティを踏まえた、企業活動におけるリアルな生成AI・LLM活用の提案・支援業務に従事。日本・米国（NY州）弁護士。

Allganize Japan株式会社 Marketing Expert

大塩 暁子（おおしお あきこ）

大学卒業後、大手SIerにて法人営業・事業推進・BtoBマーケティングに従事。その後、AIスタートアップ企業にてBizDev・PdM、ブロックチェーンスタートアップ企業にてアライアンスを担当するなど、事業開発を中心に携わる。最先端テック領域での幅広い事業経験を経て、2023年Allganize Japan入社。Allganizeの日本市場のマーケティング・PRを担っている。

株式会社CINC マーケティングDX事業本部 AI戦略部 チーフ

松村 拓実（まつむら たくみ）

CINCに新卒入社後、オウンドメディア「Keywordmap ACADEMY」の運用を中心にSEO実務を担当し、メディアのグロースに貢献。その後、コンサルティング部門にて客先常駐型のSEO支援を行い、運用内製化を支援しながら大幅な流入・CV改善を実現。現在は、SEO・GEO領域の研究ユニット長として、最新の技術トレンドを踏まえたリサーチ・サービス開発を担う。

＜イベント内容＞

＜こんな方におすすめ＞

＜お申し込み方法＞

- AI検索時代のマーケティング戦略 - 企業がいま取り組むべき対策方針と実践ステップ- AIに採用されるブランドになるために - AIエージェントで作る実践設計- 交流会- AI検索最適化が必要だと感じているが、どう動き出せばよいかわからない方- AI検索最適化について関心がある方- AIを活用した業務効率化やマーケティング戦略・施策を学びたい方- 生成AIを導入したが、マーケティング業務で成果を最大化できていない方

下記URLよりお申し込みをお願いいたします。

※お申し込みいただいた方に別途視聴URLをご案内いたします。

https://corp.cinc-j.co.jp/260219_seminar

＜ご参考＞

CINCでは、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）に関するサービスを提供しています。

ご興味がございましたら、併せてご確認いただけますと幸いです。

■ SEOツール

Keywordmap：https://keywordmap.jp/



■ コンサルティングサービス

SEO：https://www.cinc-j.co.jp/analytics/seo/

AI検索最適化（GEO/LLMO）：https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/