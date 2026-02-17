「バイク愛」を起点にバイクライフの魅力を発信、関西出身の女性ライダー奥沙織さんをバイク王アンバサダーに起用

株式会社バイク王&カンパニー

「常識を壊し、新たな価値と感動を生む」を企業理念に掲げ、「バイクライフの生涯パートナー」を目指す株式会社バイク王＆カンパニー（代表取締役CEO：澤 篤史、本社：東京都世田谷区、証券コード：3377、以下「当社」）は、日常のバイクライフをSNSなどで広く発信し続けてきた女性ライダー・奥沙織氏（以下、奥氏）を新たなアンバサダーとして起用いたしました。

今後、奥氏には当社のSNSやイベントを通じて、バイクライフの魅力やバイクとの多様な付き合い方をアンバサダーの身近な視点で発信していただき、多くの方々にバイクの魅力を感じていただくとともに、充実したバイクライフをサポートするバイク王の各種サービスの紹介にもご協力いただきます。

◼️「バイク愛」に寄り添う取り組み

当社は、バイクの売買にとどまらず、より多くのライダーのバイクライフそのものが豊かになるようなサービスや活動を展開し、常にライダーに寄り添う存在でありたいと考えています。

バイクに乗っている時間だけでなく、ライフステージの変化により一度バイクを手放してしまうときや、新たに愛車を迎える瞬間も含めて、常にライダーの「バイク愛」に寄り添い、支えることで、より多くの方がバイクライフを長く続けていける環境の実現を目指しています。

こうした考え方を基に、サービスや制度を設計するだけでなく、それをリアルなライダーである奥氏の言葉や体験を通して、多くのライダーの皆様へ伝えていくことが重要だと考え、今回のアンバサダー起用に至りました。

◼️アンバサダー起用の背景

奥氏は、関西地区を拠点に活動する女性ライダーとして、日々のツーリングの楽しさだけでなく、女性ライダーならではの経験も含めたリアルなバイクライフを発信しています。

ライダー人口に占める女性ライダーの割合はまだ少数に留まり、バイクに興味を持ちながらも「難しそう」「よく分からない」と感じ、最初の一歩を踏み出せずにいる人も少なくありません。

そうした人たちにとって、奥氏の発信は特別な存在ではなく「身近なライダーの意見として映り、バイクライフのエントリーを後押しするきっかけになっていることから、当社では、奥氏の発信姿勢や向き合い方が、当社が目指すバイクライフのあり方と重なることから、アンバサダーとしての起用を決定しました。

また、現在当社で起用しているアンバサダーは、関東を中心に活動していますが、今後は奥氏の地元である関西地区でも、バイクの魅力を発信する活動を展開してまいります。

◼️今後の活動について

奥氏は、バイク王アンバサダーとして、年間を通じ、継続的な活動を行う予定です。TikTokやInstagramを中心としたショート動画への出演を通じ、関西地区を舞台に、日常のバイクライフを発信していきます。

今後はイベントへの参加なども視野に入れながら、バイクライフの多様な楽しみ方などを、等身大のライダー目線で伝えていきます。

◼️奥沙織氏 コメント

「今回アンバサダーのお話をいただいたときは、正直とても驚きました。

『え、私でいいんですか？』という気持ちが一番初めの感想でした。

バイク王さんには、売る・買うという行為を通して、ライダーが次の一歩を踏み出すきっかけをつくれる存在であってほしいと思っています。

一台を手放すという選択には、それぞれの事情や想いがあると思うので、その背景ごと受け止めてもらえる会社であってほしいです。

私自身、「バイク王＝買取の会社」という印象を持っていたものの、販売や整備に関わる店舗やスタッフの方の雰囲気に触れる中で、単に売買を行うのではなく、ライダーそれぞれの背景や想いを大切にしようとする姿勢を感じたことが印象に残りました。

また、乗り物との付き合い方は、人生のタイミングごとに変わっていいものだと思っています。これからは、バイクライフが「楽しい」と感じられる時間が続くような視点や情報を、自分の言葉で発信していきたいです。」

◼️ 奥沙織氏 プロフィール

大阪府泉佐野市出身。1994年7月9日、31歳。

公認心理師、ナースとして医療現場に携わる傍ら、ライダーとして9年のキャリアを持つ。

愛車はドラッグスター250、NSF100を経て、現在はYZF-R25を所有。

複数のSNSを通じて、日常のバイクライフやライダーとして感じたことを自身の言葉で発信している。これまでにバイク用品メーカーや関連サービスとのコラボレーション実績を持つ。

公式X：https://twitter.com/SaoSao0709

Instagram：https://www.instagram.com/saostagraming

YouTube（さおりんチャレンジ）：https://youtube.com/channel/UCiTz4WsL5-OjFb1MSNC9-BA

当社は「バイクライフの生涯パートナー」実現に向けて、これまでの枠にとらわれることなく、ライダーの皆様と“ともに”つくる素晴らしいバイクライフの実現に向けて取り組んでまいります。

◼️バイク王について

株式会社バイク王＆カンパニーは、1994年9月に創業。中古バイクの買取・販売を主力事業とし全国に店舗を展開するほか、バイクの整備・パーツ販売・レンタルなど、バイクライフを総合的にサポートしています。近年は、バイクだけでなく電動モビリティなど、バイクライフを超えた幅広いモビリティ関連事業へと領域を拡大しています。

<会社概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/102_1_4906b9f335470f8533d4a43e1d2ee603.jpg?v=202602170251 ]