【イベントレポート】東京・杉並の科学体験施設「IMAGINUS」で 出張みそ作り体験を開催！

ハナマルキ株式会社

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎、

以下当社）は、東京都杉並区にある小学校跡地を活用した科学体験施設「未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS」にて、2 月 7 日（土）に出張みそ作り体験イベントを開催いたしました。

当日は、長野県伊那市のハナマルキ「みそ作り体験館」でしか体験できない特別プログラムを実施。事

前予約で満員となった親子連れを中心とする約40組のお客様が、発酵のメカニズムを学びながら、自分

だけのみそ作りに挑戦しました。

■みそ作り体験の様子

今回のイベントは、科学体験施設での開催という背景から、みそ作り体験に留まらない学びの要素を深

めた内容となりました。古くから日本の食卓を支えてきたみそが、目に見えない微生物の働きによって

作られる過程をお子様にも分かりやすく解説しました。

１.「みそ作り体験館」館長による「発酵のひみつ」講義

体験に先立ち、ハナマルキ「みそ作り体験館」館長が講師として登壇。「発酵と腐敗の違い」や「微生物がみそを美味しくする仕組み」について解説しました。身近な食品に隠されていた科学の不思議に、お子様だけでなく大人の方も熱心に耳を傾けていました。

２.親子でのみそ作り体験

みそ作り体験では塩と米麹を混合する工程や、大豆をミンチ状にする工程を体験。ミンチ状にした大豆、米麹、塩、酵母を混ぜ合わせる工程では、寒さの厳しい日にも関わらず、腕まくりをしながら一生懸命素材を練り上げる姿が各所で見られました。参加者からは「想像よりずっと大変」という驚きの声とともに、「3 か月後が待ち遠しい」といった期待の声が上がり、会場は終始活気に満ちていました。

３.仕込んだみそと記念撮影

約1時間のみそ作り体験後、仕込みが完了。最後には自分で仕込んだみそを抱えて記念撮影を行いました。今回仕込んだみそは、当社にて約 3 か月間、最適な環境で発酵させた後、各ご家庭にお届けします。

■みそ作り体験開催概要

日時：2026 年 2 月 7 日（土）１.13:00～14:30 ２.15:30～17:00

会場：未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS

費用：4,500 円／人（税込み）

定員：各回 20組

参加特典：ハナマルキ試供品

※作ったみそは、ハナマルキにて約 3 か月熟成後ご自宅にお届け

■「未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS」について

IMAGINUSは、旧杉並第四小学校の跡地を活用して2023年10月にオープンした、楽しみながら科学を学べる科学体験施設です。4歳から参加できる工作教室から思い切り科学に浸れる実験教室、プロの役者が演じるサイエンスショー、大人向けのワークショップなど、毎月 20 種類以上のイベントを開催しています。「なんで？」が「あぁ！」に変わるおもしろさを“科学の価値として発信し、訪れる一人ひとりが遊ぶような気持ちで科学と向き合える場を目指しています。

・所在地：〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2- 14-13

・公式サイト：https://www.imaginus suginami.jp/

■「みそ作り体験館」について

「みそ作り体験館」は、当社の創業100周年を記念して 2018年にオープンしました。中央アルプスと南アルプスに囲まれた風光明媚な地に位置し、特にみそ作り体験を行うホールからは、大窓越しに雄大な南アルプスを望むことができます。雪をまとった山々をイメージした特徴的な白い建物は、International Architecture Awards 2019 、World Architecture Festival Awards 2018 など、数々の賞を受賞しております。

・所在地：〒396-0041 長野県伊那市西箕輪 2701

・公式サイト：https://misotaiken.jp/