楽天、「by R」プロジェクトを通じて、パリ発の世界的なブランド「agnes b.」のランウェイショー開催を支援

URL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/contents/fashionweek/

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、日本のファッションシーンを盛り上げ、その魅力を世界へ発信するプロジェクト「by R」を通じて、2026年3月16日（月）から3月21日（土）の期間に開催する「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」において、「agnes b.」（アニエスベー）のランウェイショー開催を支援することになりましたので、お知らせします。また、同ブランドが「by R」に参加することを記念し、同ブランドのデザイナーであるアニエス・トゥルブレ（Agnes Trouble）氏自身が撮影した写真を用いた商品など、全35型の「by R」限定商品を2026年3月3日（火）より販売します。

「agnes b.」は1975年にアニエス氏によって設立されました。1976年にパリで初のブティックをオープンし、シンプルでタイムレスなデザインと、誠実さと自由を重んじる哲学を掲げ、半世紀にわたり世界中で愛され続けています。ファッションにとどまらず、映画制作やアート支援、環境保全活動にも積極的に取り組み、独立性と人間らしさを大切にするブランドとして、世代や国境を越えて幅広い支持を得てきました。昨年には、ブランド設立50周年を記念したショーをパリで開催。その節目を祝して、東京では約10年ぶりとなる特別なランウェイショーの開催が決定し、楽天の「by R」プロジェクトでの支援を通じて「Rakuten Fashion Week TOKYO」に参加することとなりました。

1983年の日本上陸以来、「agnes b.」にとって日本は特別なマーケットであり、アニエス氏は日本のクラフトマンシップや繊細な美意識に深く共感してきました。長年ブランドを支えてきたファンへの感謝を伝えるとともに、未来を担う新たな方々との接点創出のため、楽天は「by R」プロジェクトを通じて、楽天グループのアセットを活用し、幅広いユーザーとブランドを結びつける機会を提供します。

ランウェイショーは、2026年3月17日（火）に開催し、「Rakuten Fashion」において一般向けに無料でライブ配信する予定です。また、デザイナーのアニエス氏がランウェイショーへの思いを語ったインタビューなどを特設サイトにて配信予定です。

楽天は、2019年8月、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構とファッションの祭典「TOKYO Fashion Week」における冠スポンサー契約を締結し、「Rakuten Fashion Week TOKYO」の開催を通じてファッション業界の活性化に寄与しています。今年で7年目を迎える「by R」は、ファッションの楽しさや感動を日本から世界へより多くの人々に届けることを目指し、ブランドを独自に選出してその魅力を国内外に発信するなど、これまで様々な施策を通して日本のファッションシーンをエンパワーメントしてきました。

楽天は今後も、「by R」を通じて、国内外の魅力的なブランドの支援や、より多くの人がファッションを楽しむことができる環境の推進に取り組み、日本のファッションシーンのさらなる発展に貢献してまいります。

■「by R」限定商品について

概要：「agnes b.」が「by R」に参加することを記念して、全35型の限定商品を「Rakuten Fashion」にて販売。ブランドのアイコニックなボーダーに遊びを加えたカットソーや、デザイナーのアニエス・トゥルブレ氏が撮影した、桜の写真のシャツやドレス、トートバッグなど、このショーのために作られた限定アイテムが揃います。また、鮮やかなカラーのレザーバッグや財布などが限定カラーで登場。

「Rakuten Fashion」販売開始日： 2026年3月3日（火）10:00

※販売ページは2026年2月26日（木）10:00公開予定

※生産数に達し次第、販売終了となります。

※予約販売となります。発送予定時期は商品ページにて確認することが可能です。

※各商品は、アニエスベー公式オンラインブティック、青山店、渋谷店の他、直営店、各百貨店店舗でも展開予定です。

■「by R」開催概要

内容： 「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」におけるファッションショーの企画および実行の支援

対象ブランド： 「agnes b.」

スケジュール： 2026年3月17日（火）19:00予定

■「agnes b.」（アニエスベー）について

公式URL： https://www.agnesb.co.jp (https://www.agnesb.co.jp)

1975年に設立した、フレンチカジュアルを代表するパリのブランド。流行に捉われることなく、着心地の良さやカッティングにこだわったエスプリ溢れる洋服は、世界中の人々に長く愛されています。

アニエスベーはアートや映画、音楽との関わりも深く、ファッションを通じた社会活動、海洋探査船タラ号のサポートを初めとした環境保護活動にも積極的に取り組んでいます。

■「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」について

URL： https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/

会期： 2026年3月16日（月）～3月21日（土）

内容： ファッションショー、インスタレーション

対象シーズン： 2026秋冬コレクション

参加ブランド： 33ブランド（32ブランドに加え、「by R」参加1ブランド）※2026年2月16日（月）時点

■「Rakuten Fashion」について

https://brandavenue.rakuten.co.jp

「Rakuten Fashion」は、人気のファッションブランドショップが参加するファッション通販サイトです。同サイト内に、2020年10月には、「Rakuten Fashion Luxury」、同年11月には「DESIGNERS & INTERNATIONAL」、2022年3月には「Rakuten Fashion COSMETICS」を開設し、ラグジュアリーブランドやデザイナーズブランドの商品とその魅力を発信しています。商品購入時には、「楽天ポイント」を貯めたり、支払いに使ったりすることもできます。また、専用のスマートフォンアプリも提供しています。

