【リーガロイヤルホテル小倉】春旅を満喫！「小倉散策プラン」販売開始

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル小倉（北九州市小倉北区浅野：総支配人 棟安 正人）では、春の観光シーズンに合わせ、小倉城の城内見学をはじめ、ゼンリンミュージアムでの鑑賞や小倉織アイテムのお買い物を愉しめる宿泊プラン「小倉散策プラン」を2026年2月17日（火）より販売いたします。

小倉の歴史や文化を巡る体験を組み合わせた宿泊プランは、当ホテルでは今回が初の試みです。

イメージ写真イメージ写真

春は小倉城の桜や庭園の新緑が美しく、散策に最適な季節です。約450年にわたり小倉の街とともに歩んできた小倉城では、再建された天守をはじめ、展示や体験ブースを巡りながら、城の歩みを愉しむことができます。また、小倉城は一年を通して夜間開城している全国でも珍しい城であり、春はライトアップされた幻想的な景観も魅力のひとつです。隣接する小倉城庭園では、四季の移ろいを感じながら静かな時間を過ごせます。

北九州市に本社を置く地図会社のゼンリンが手がけた博物館ゼンリンミュージアムでは、「歴史を映し出す地図の紹介」をコンセプトに、西洋製・日本製の日本地図の変遷を通じて、地図の魅力を紹介しています。本プランの特典として、同館オリジナル商品の「古地図ポストカード3種セット」をご用意。17～19世紀にかけて西洋の目線で描かれた日本地図がデザインモチーフとなっています。

ゼンリンミュージアム館内 イメージ写真小倉 縞縞 本店 イメージ写真

さらに、約400年の歴史を持ちながら一度途絶えた小倉の伝統織物「小倉織」を現代に復活させた織物ブランド小倉 縞縞本店で利用できるお買い物特典をご提供。店舗では、小倉織の美しい縞柄を生かした雑貨やファッションアイテムを手に取りながら選べます。本プランでは、税込5,500円以上のご購入時に利用できる500円分のクーポンをご用意しており、旅の記念や贈り物選びにもおすすめです。

また、チェックイン前の荷物預かりにも対応しており、到着後すぐに、身軽に散策へお出かけいただけます。散策の前後には、館内レストランでのお食事や周辺での地元グルメを堪能いただくことで、旅の愉しみ方も広がります。

公式HPでは、1日の過ごし方の一例も掲載しておりますので、散策の参考にぜひご活用ください。

歴史ある小倉城や庭園、地図が語る時代の物語、受け継がれてきた織物の文化に触れながら、ホテルステイとともに、春の思い出づくりをお愉しみください。

春の小倉散策ステイプラン 概要

【販売期間】2026年2月17日（火）～5月31日（日）

【利用期間】2026年3月1日（日）～5月31日（日）

【利用料金】1泊1室料金（諸税・サービス料含む）

■スーペリアフロア

1室1名様 \13,800～／1室2名様 \21,800～／1室3名様 \30,000～

■タワーフロア（特別朝食付き）

1室1名様 \33,400～／1室2名様 \39,600～

タワーフロア客室 イメージ写真ゼンリンミュージアムオリジナル古地図ポストカード3点セット イメージ写真

【特典】

・「小倉城・小倉城庭園」2施設共通入場券

・「ゼンリンミュージアム」入館チケット

・「ゼンリンミュージアム」ポストカード3枚セット（1室1セット）

・「小倉 縞縞」本店 税込5,500円以上購入で使える500円クーポン（1室1セット）

※入場券の再発行や、ご利用にならなかった場合の返金、及びその他特典への振替、小中高生・シニアのお客様に関しての差額の返金等はいたしかねます。

※各施設（ゼンリンミュージアム／小倉 縞縞本店）は、休館日・定休日がございます。最新情報をご確認のうえご利用ください。

小倉城 イメージ小倉城庭園 イメージゼンリンミュージアム イメージ小倉 縞縞 本店 イメージ客室から見える日本新三大夜景全国１位に認定された北九州市の夜景リーガロイヤルホテル小倉 外観イメージ客室イメージ

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル小倉 宿泊予約 TEL.093-521-2058

公式ウェブサイト https://www.rihga.co.jp/kokura/stay