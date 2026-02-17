【“ブランドの想い”と“世界基準の品質”を称えるホテルを95ホテルより選出】コンフォートブランドが示すホテル評価の新基準、「ブランドコンセプト Award」「QAR Award」を発表

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Hotel Collection(TM)」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、全国のコンフォートブランド95ホテルを対象とした社内表彰制度「Choice Hotels Japan Award 2026（チョイスホテルズジャパン アワード）以下CHJ Award 2026」において、「ブランドコンセプト Award」および「Quality Assurance Review Award（以下QAR Award）」の受賞ホテルを発表しました。

本アワードは、日々のホテル運営におけるサービス品質・ブランドコンセプトの体現度・清掃品質を多角的に評価し、特に優れた取り組みを行った店舗を表彰する取り組みです。

「CHJ Award 2026」について

「ブランドコンセプト Award」1位 コンフォートホテル石垣島 スタッフ「QAR Award」1位 コンフォートホテル新潟駅前 スタッフ

「CHJ Award」は、チョイスホテルズジャパンが毎年実施している表彰制度で、全国に展開するコンフォートブランド95ホテル（※2025年開業ホテルを除く）を対象に、客観的な指標および実績データに基づいた厳正な評価を行っています。

2026年の表彰では、2024年12月から2025年11月までの実績をもとに、「Gold Award」「ブランドコンセプトAward」「QAR Award」の3部門において、それぞれベスト3ホテルを選出しました。

表彰部門と受賞ホテル

ブランドの“らしさ”を最も体現したホテルを称える「ブランドコンセプト Award」1位

コンフォートホテル石垣島

「ブランドコンセプト Award」は、コンフォートブランドが掲げるブランドコンセプト「Color your Journey. 旅に、実りを。」を最も体現するだけでなく、日々のホテル運営やお客様への接客において優れたホテルを表彰するアワードです。お客様の旅の目的の実現をサポートし、旅が彩りある時間として体験されているかを、ブランドとして大切にしているHospitality（接客）・Stay（地域性）Eat（朝食）・Sleep（快眠）・Membership（会員制度の会員獲得数）の5つの観点から多角的、かつ定量的な指標を用いて総合的に評価しています。ブランドの世界観や価値が、日々の業務の中で一貫して表現されているかを厳正に審査します。

2026年は、スタッフ一人ひとりの接客の質の高さや地域ならではを活かした情報発信、朝食への評価など、複数の評価軸において高い評価を獲得したコンフォートホテル石垣島を選出しました。お客様に安心・快適な滞在を提供し、ブランドの魅力を体現している点が高く評価され、受賞に至りました。

※コンフォートホテル石垣島は「Gold Award」2位とのダブル受賞となります。

コンフォートホテル石垣島 ホテルマネージャーのコメント

「ブランドコンセプト Award」１位と「Gold Award」2位を受賞したコンフォートホテル石垣島

今回、高い評価をいただいたことは大変光栄です。

日々、お客様と向き合ってきたスタッフ一人ひとりの努力の積み重ねによるものだと思っています。

スタッフそれぞれが思いやりを大切にして取り組んできた接客がお客様の体験価値につながった結果でありチーム全員の誇りだと感じています。

この受賞は、日々お客様と向き合い続けてきたスタッフ全員への称賛だと受け止めています。

これからも、コンフォートブランドのコンセプト「Color your Journey. 旅に、実りを。」を体現できるホテルであり続けられるよう、一丸となって取り組み、お客様に心に残る滞在をお届けしてまいります。

株式会社チョイスホテルズジャパン 代表取締役社長 伊藤孝彦より

今回受賞したコンフォートホテル石垣島は、旅に小さな実りをそっと添えるように、やさしい気遣いと地域を想う温かな対応で安心を届けてくれる、心あたたまる最優秀店舗です。

私たちコンフォートブランドは、このような滞在体験をすべてのホテルでお届けすることをお約束します。

日々の積み重ねが支える“安心と信頼の品質”「QAR Award」1位

コンフォートホテル新潟駅前

「QAR（クオリティ・アシュアランス・レビュー）」は、米国チョイスホテルズインターナショナル社が全世界のフランチャイジーホテルを対象に実施している品質保証審査で、日本ではチョイスホテルズジャパンが代行しています。本審査を通じて、世界のどのホテルを利用しても一定水準のサービスと品質が提供されることを担保し、グローバルブランドとしての信頼性を維持し、お客様に一貫した宿泊体験を提供するための、重要な品質管理の仕組みです。

「QAR Award」は、この品質保証審査に基づき、専門部署が統一基準に基づき実施する品質保証審査において、特に優れた品質管理を実現しているホテルを表彰するアワードです。

2026年は、長年にわたり安定した高水準を維持し、QAR改善プロセスの着実な実行や清掃品質において卓越した評価を得たコンフォートホテル新潟駅前が選出されました。

一過性の取り組みではなく、日常業務の中で品質管理を徹底し続けてきた姿勢が、今回の受賞につながっています。

清掃会社様とフロントスタッフが連携しながら品質向上に取り組む体制が、安心して選ばれるホテル品質を支えています。

コンフォートホテル新潟駅前 ホテルマネージャーのコメント

「QAR Award」１位を受賞したコンフォートホテル新潟駅前

客室清掃はその裏側には、一つひとつの地道な作業の積み重ねがあります。その取り組みに今回スポットライトを当てていただけたことを、心からうれしく思っています。

今回の受賞の背景には、チーム全員で取り組んできた「小さな積み重ね」があります。私自身、出勤時には必ず1部屋を自分の目で確認することをルールとし、特に浴室の確認には徹底してこだわってきました。

また、清掃状態が良好な際には積極的にスタッフを称え、結果を数値として掲示することで、スタッフ一人ひとりが自分たちの仕事に誇りを持てる環境づくりを意識してきました。

この賞は、日々の厳しいチェックにも真摯に向き合い、ホテル品質を支えてくれたスタッフ全員の努力の結晶です。

評価方法について

各部門の評価は、以下のような客観指標を基に行われています。

・OTA※評価点

・QAR※スコア（清潔感・メンテナンス）

・Webアンケートによる他者推奨意向

・ブランド関連指標（接客・朝食・快眠・地域性 など）

指標ごとに重み付けを行い、総合スコアで順位を決定することにより、日々の積み重ねや継続的な品質向上が正当に評価される仕組みとなっています。

※OTAとはOnline Travel Agent（オンライン・トラベル・エージェント）の略で、インターネットを通じて宿泊施設や航空券、ツアーなどを予約できるオンライン旅行会社（宿泊予約サイト）のことを指します。

※QARとはQuality Assurance Review（クオリティ・アシュアランス・レビュー）の略で米国発のブランド基準に基づき、全ホテルを対象に実施している品質保証制度です。

今後について

チョイスホテルズジャパンが大切にしているのは、お客様一人ひとりの滞在を、より良いものにしたいという真摯な想いです。

全国に展開する各ホテルは、地域に根ざした存在として、接客・清掃・朝食・空間づくりといった日々の業務の一つひとつを大切にしています。丁寧なサービスを積み重ねることで、滞在されるお客様にとって快適で価値ある時間を提供することを目指しています。

今回の表彰制度は、そうしたスタッフの努力や想いを可視化し、正当に評価するための取り組みです。「ブランドコンセプト Award」は、コンフォートブランドが掲げる価値を“言葉”ではなく“体験”として体現してきたホテルを称え、「QAR Award」は、日々の清掃や設備管理といった、表には見えにくい業務が、安心と信頼を支えていることを示しています。

チョイスホテルズジャパンは、こうした地道な努力こそが、ブランドの信頼をつくると考えています。

今回の表彰を通じて各ホテルの優れた取り組みを共有し、ブランド全体のサービス品質と信頼性のさらなる向上を目指します。

今後も国内外のお客様に安心・快適な滞在を提供するとともに、スタッフ一人ひとりの挑戦と成長に寄り添い、持続的なブランド価値の向上に取り組んでまいります。

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開