外回り営業向けモバイルAIエージェントのUPWARDが「AppExchange EXPO TOKYO 2026」に出展

UPWARD株式会社

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2026年3月5日（木）に開催されるAppExchange EXPO TOKYO 2026に出展します。

本イベントは、「AI時代のSalesforce＋AppExchange活用促進」をテーマに、AI時代のSalesforce活用を次のフェーズへ進めるヒントを提供する展示会です。

UPWARDのブースでは、外回り営業の訪問や対面での会話記録といった現場データをUPWARDが提供するAIエージェントが構造化し、Salesforceへ自動入力。ネクストアクションに繋げていく活用イメージを、実際のデモを通じてご紹介します。

外回り営業の現場データを、入力を意識させないAIで売上につながる判断へ

詳細・事前登録はこちら :https://sfdc.smktg.jp/public/seminar/view/1297?d=sp61059up

AppExchange EXPO TOKYO 2026 が掲げる「AI時代のSalesforce＋AppExchange活用促進」というテーマのもと、重要なのは、外回りの営業現場で生まれる訪問や対面での会話記録を、いかに成果につながる形で活用できているかという点です。

その一方で、実際の外回り営業の現場では訪問活動の忙しさから入力が後回しになり、活用以前にデータが十分に集まらないという構造的な課題があります。

UPWARDは、外回り営業の担当者が入力を意識することなく活動データをSalesforceに自動で蓄積し、整えた現場データを活用することで、業績向上につなげることができるAIエージェントです。

ブースで体験できるAIエージェント「UPWARD」の主な機能

当日は、Salesforceユーザーの皆さまが「自社の外回り営業の現場でどのように使えるか」を具体的にイメージできるデモをご覧いただけます。

下記の機能により、外回り営業の訪問活動そのものがデータとなり、Salesforceに自動で蓄積されていく状態を実現します。

AIチェックイン

訪問先への滞在を自動で検知、時間・場所を自動入力

AI名刺スキャン／AI画像スキャン

名刺や各種書類、製品ラベルなどを撮影するだけで文字情報をSalesforceに登録

AI議事録

対面での打ち合わせ内容を録音・要約し、活動報告を自動作成

AIスケジューラー

取引先に訪問すべき適切なタイミングを見極め、訪問計画を自動作成

AI電話解析（2026年前半より順次提供開始）

架電・受電の双方に対応し、通話内容を録音・要約しSalesforceに登録

開催概要

名称：AppExchange EXPO TOKYO 2026

会期：2026年3月5日（木）11:30～16:30

会場：AP 東京丸の内

東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー（Salesforce Tower）3F

対象：Salesforce ユーザー、クラウドベースのアプリケーションにご興味のある方

費用：無料（事前登録制）

事前登録はこちら：https://sfdc.smktg.jp/public/seminar/view/1297?d=sp61059up

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。自社で特許を持つ「高度なジオフェンシング技術」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。クボタ、リンナイ、静岡銀行をはじめ、顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されており、次世代の営業DX基盤として活用されています。

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

会社名 ：UPWARD株式会社

設立 ：2016年7月

代表者 ：代表取締役 CEO 金木 竜介

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

URL ：https://corp.upward.jp/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

UPWARD株式会社 PRチーム

03-6897-3683

pr@upward.jp