KENTEM　企業版ふるさと納税を通じて静岡市に寄附

KENTEM（株式会社建設システム）は、2026年2月に地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を通じて、昨年に続き「静岡市プロスポーツチーム等連携プロジェクト」へ寄附を行いましたことをお知らせいたします。

本取り組みは、静岡市と同市を本拠地とするプロスポーツチーム「静岡ジェード」「ベルテックス静岡」が連携して取り組むスポーツを活かしたまちづくりを支援するものです。

地域社会のさらなる活力創出と、次世代へつながる持続可能な未来に貢献することを目的としています。

弊社はビジョンとして掲げる『リスクゼロ社会へ』の実現に向け、建設業界のDX推進を加速させると同時に、地域に根ざした企業として、人・企業・社会に寄り添いながら共に発展していく姿勢を大切にしています。

今回の寄附を通じて、スポーツの力を活かした地域文化の醸成に寄与するとともに、今後も静岡市をはじめとした地域社会との連携をさらに深め、静岡および地域のスポーツ文化に貢献していきます。

▼寄附の概要

寄附先 静岡県静岡市

活用先 静岡市プロスポーツチーム等連携プロジェクト

T-LEAGUE卓球チーム 静岡ジェード

B.LEAGUEバスケットボールチーム ベルテックス静岡

▼本リリースに関するお問い合わせ先

KENTEM（株式会社建設システム）

TEL：0570-200-787

e-mail：kentem.pr@kentem.co.jp