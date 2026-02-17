淡路島の地域資源を活かした新たな観光モデルを国内外へ展開パソナツーリズム 第1回『AWAJIファムトリップ』3月13日開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナツーリズム（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 松村卓司）は、淡路島を拠点に、農業・食、文化芸術、健康・ウェルビーイング等の地域資源を活かした観光コンテンツを、国内外の旅行市場へ展開する事業を2月より本格始動いたします。

これに伴い、当社が企画・造成する観光モデルを実際に体験いただく第1回『AWAJIファムトリップ』を3月13日（金）に開催。本日2月17日より参加企業・団体の募集受付を開始いたします。

当社は、旧All Japan Tourism Alliance株式会社として2021年の設立以来、自治体や地域事業者と 連携し、観光を通じた地域課題解決に資するコンテンツの企画・運営に取り組んでまいりました。

2025年12月1日付で社名を「株式会社パソナツーリズム」に変更。パソナグループの中期ビジョン「PASONA GROUP VISION 2030」に基づき、地方創生・観光ソリューションを成長分野として位置づけ、営業・企画体制を刷新。淡路島を起点とした観光商品の造成・販売を一段と強化してまいります。

今回開催する『AWAJIファムトリップ』は、淡路島西海岸エリアを中心に、アニメ・カルチャー、禅・ウェルビーイング、滞在型農体験など多様な観光コンテンツを1日で体感いただく視察ツアーです。

旅行会社・旅行関連事業者の皆様には新規商品の企画素材として、自治体・メディアの皆様には地域資源の新たな価値発信の機会としてご活用いただけます。当日は、各コンテンツを組合わせた旅行造成のポイントや受入条件等もご紹介し、具体的なツアー企画に落とし込めるよう、関係者との意見交換の場も設けます。

パソナツーリズムは、淡路島の魅力を旅行商品として再現性のある形に設計・造成するとともに、地域事業者・自治体・民間企業と連携し、受入体制まで含めた観光モデルの構築を推進してまいります。

さらに、国内市場に加え、増加するインバウンド需要も見据え、海外市場への展開を前提に商品・サービスを磨き上げ、「人・地域・観光」をつなぐ存在として、持続可能な観光モデルの構築と地域活性化に貢献してまいります。

■第1回「AWAJIファムトリップ」 概要

日時：

2026年3月13日（金）

対象：

国内での旅行事業に従事する各企業担当者、自治体、メディア等

定員：

20名（1社原則2名まで）

費用：

無料（集合・解散場所までの交通費は自己負担となります）

内容：

JR新神戸駅集合・解散の日帰り淡路島視察ツアー

（施設視察・一部体験、造成のポイント・受入条件の説明、関係者との意見交換 等）

※詳細のスケジュールは公式HPよりご確認ください

【視察予定施設】

・兵庫県立淡路島公園アニメーパーク「ニジゲンノモリ」

・禅坊 靖寧

・洗心 和方

・はたけのリゾート「燦燦Villa」

その他、淡路島西海岸の各施設を視察予定

▲「禅坊 靖寧」▲「洗心 和方」

申込：

下記、公式HPよりお申込みください

URL：

https://pasona-tourism.co.jp/

お問合せ：

株式会社パソナツーリズム

Tel 050-3821-8811 E-mail contact_ptourism@jp.pasona.com

■会社概要

社名：

株式会社パソナツーリズム（旧 All Japan Tourism Alliance株式会社）

社名変更日：

2025年12月1日

所在地：

兵庫県淡路市岩屋2942番地26

設立：

2021年12月1日

代表：

代表取締役社長 松村 卓司

事業内容：

・地域産業と連動した各種イベントの企画運営

・地域活性化に係るコンサルティング事業

・地域産業・自治体と連動した旅行商品開発

・観光分野における調査事業

資本金：

5千万円

URL：

https://pasona-tourism.co.jp/

