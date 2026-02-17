プロロジス、HAZMAT・危険物倉庫「プロロジスパーク古河7」内覧会を開催【竣工後初公開！ 3月5・6日】

株式会社プロロジス

プロロジスは3月5日（木）～6日（金）の2日間、2026年2月に竣工するHAZMAT・危険物倉庫群「プロロジスパーク古河7」の竣工内覧会を開催します。

「プロロジスパーク古河7」完成イメージ

10棟のHAZMAT・危険物倉庫から成る「プロロジスパーク古河7」は、北関東自動車道・圏央道・東北道・常磐道など複数の主要高速道路へダイレクトアクセスが可能な関東有数の物流適地に立地しています。敷地内にはシェアオフィスも備えており、隣接するマルチテナント型物流施設・大型物流倉庫「プロロジスパーク古河4」との一体運用が可能。横持ち削減と在庫一元化によって、効率的な物流オペレーションの実現に寄与します。

この度の内覧会では、HAZMAT・危険物倉庫建設において多数の実績を誇る三和建設株式会社による現地視察ツアーに加えて、化学品輸送の現実と課題に関するミニセミナーもご用意しています。

特別竣工内覧会はお申込いただいた企業様限定でご案内いたします。この機会にぜひ「プロロジスパーク古河7」をご覧ください。

【「プロロジスパーク古河7」特別竣工内覧会 開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/161_1_5e34f29277b0aacb42ca08d1ef919ef9.jpg?v=202602170251 ]

【HAZMAT・危険物倉庫「プロロジスパーク古河7」施設概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/161_2_46ec3bc1a5eea344641ad576d9abfc8a.jpg?v=202602170251 ]