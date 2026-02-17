金融・VC・スタートアップの視点から掘り下げる！知財評価の重要性　リアル・オンラインセミナー 2月20日(金)開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナナレッジパートナーは、INPIT関西（独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部）と共催で、スタートアップ・ベンチャー企業および中小企業の経営者・知財担当者、ならびにCVC、銀行、大企業の投資部門のご担当者を対象に、セミナー「金融機関・ベンチャーキャピタル・スタートアップから見た知財とその評価軸」を、2月20日(金)に開催いたします。

近年、金融機関では、企業の事業内容や成長可能性を“知財”に着目して評価する試みがおこなわれています。また、ベンチャーキャピタルによるデューデリジェンスにおいても、知財評価は重要なファクターとして位置づけられています。

そこで、本セミナーでは、池田泉州キャピタル株式会社 坂本年弘氏、みやこキャピタル株式会社 大谷敬亨氏、株式会社アイ・ブレインサイエンス 社長 高村健太郎氏をお招きし、パネルディスカッション形式で、それぞれの立場から見た知財の捉え方・評価を議論いたします。

◆セミナー概要

日時：2026年2月20日（金）15:00～17:00

場所：ハイブリッド開催

リアル会場：INPIT-KANSAI内会議室

（大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC9階）

オンライン：Zoom

内容：ベンチャーキャピタルとスタートアップそれぞれの立場から見た知財の捉え方や評価について

登壇者：

坂本 年弘 氏（池田泉州キャピタル株式会社 投資部 部長）

大谷 敬亨 氏（みやこキャピタル株式会社 シニアアソシエイト）

高村 健太郎 氏（株式会社アイ・ブレインサイエンス 代表取締役社長）

料金：無料



お申込み：下記ページの「参加申し込み」からご登録をお願いします。

URL：https://pasona-kp.co.jp/information/detail/107



お問い合せ：パソナナレッジパートナー セミナー担当 pkp001@pasona-kp.co.jp