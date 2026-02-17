「第1回 九州オランダチャレンジ杯 in SAGA」開催のお知らせ

株式会社フットボールクラブ佐賀

2026年3月29日（日）・30日（月）の2日間、株式会社フットボールクラブ佐賀は、オランダのMVV Maastricht Football HUBと連携し、U-12年代を対象とした国際育成連携大会 「第1回 九州オランダチャレンジ杯 in SAGA」（仮称） を開催いたします。

本大会は、地域サッカーの発展と国際的な育成環境との接続を目的とし、未来のフットボール人材育成を担う子どもたちに「九州から世界へ」挑戦する機会を提供するものです。

＜大会詳細＞

■ 大会方式について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153676/table/10_1_24606ec106d76248d41eb2fa57460916.jpg?v=202602170251 ]

本大会は、育成年代に適した試合環境を重視し、以下の方式で実施します。

・16チームを4グループに分けて 予選グループリーグ を実施

・予選結果に基づき 決勝トーナメント を実施

・全試合 24分（前後半12分） のショートマッチ形式

・トーナメントで引き分けの場合は PK方式 により決定

・競技規則はJFA「サッカー競技規則」および「U-12年代規定」に準拠します。

優秀選手には「オランダ留学プログラム」参加権を授与

本大会では、技術・将来性・姿勢を総合的に評価し、優秀選手を選出します。

選ばれた選手には、MVV Maastricht Football HUBと連携した“海外育成・留学プログラム” への参加権を授与いたします。

本プログラムでは、

・現地でのトレーニング参加

・指導者による評価

・欧州の指導法・育成年代システムの体験

・フットボール文化に触れる国際経験

など、U-12年代では貴重な国際的育成の場を提供します。

※渡航時期・内容・費用負担の詳細は大会終了後に対象選手へ別途案内。

大会当日の開催イベント

(c) MVV Maastricht(c) MVV Maastricht

大会を「地域交流型スポーツイベント」と位置づけ、観戦以外の体験も楽しめる環境づくりを行います。

・キッチンカーによる飲食ブース

・協賛企業ブース

・提携クラブ・関連団体紹介ブース

・子ども向けワークショップ

スポーツを核とした地域活性化をめざし、企業・地域住民が参加できるイベントを開催いたします。

3月30日には、4月に開幕を迎える九州サッカーリーグに参戦する、ブリュー佐賀のシーズン壮行会も実施いたします。今季よりチームの指揮を執る大淵雄二監督が来場し、開幕に向けた決意表明を行います。

また、ブリュー佐賀の選手は、本大会や同時開催イベントの運営をサポートいたします。

ブリュー佐賀 代表コメント

「本大会は、子どもたちが世界レベルの育成環境に触れ、将来につながる経験を得ることを目的としています。“九州から世界へ” を合言葉に、国際的なサッカー文化に触れる機会を創出し、地域と企業と子どもたちが共につくる新しい大会として発展させていきたいと考えています。」（株式会社フットボールクラブ佐賀 代表 宮城’ 亮’）

ブリュー佐賀（Brew SAGA） について

【チーム概要】

運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀

本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原1777番地1

代表取締役：宮城’ 亮’

沿革：

1991年：INAXの子会社である九州INAX（現:佐賀LIXIL製作所）佐賀工場内にFC.INAXサッカー部として誕生し、佐賀県リーグ5部に加入

1997年：九州INAXサッカー部にチーム名変更

2000年：九州リーグ初昇格（2003年に降格）

2007年：九州リーグ再昇格

2011年：会社名変更にともない、佐賀LIXIL FCにチーム名変更

2022年：地元企業50社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMAが誕生

2025年１月：ブリュー佐賀（Brew SAGA）にチーム名変更

ブリュー佐賀 公式サイト：https://brewsaga.jp

MVV Maastricht Football HUBについて

「フットボールを通じて、世界で学び世界に挑む機会を提供し、日本フットボールを次のレベルへ引き上げる」のVISIONの下、遠征・キャンプ、フットボールビジネス教育、国際大会開催、国内ユース大会支援を通じた未来のフットボール人材の育成を目指しています。

MVV Maastricht Football HUB公式サイト：https://football-hub.education/

MVV Maastricht について

1902年設立、マーストリヒトに本拠を置く歴史と伝統のあるオランダのプロフットボールクラブ。現在は2部に相当するエールステ・ディヴィジに所属するが、過去には長年にわたりエールディビジ（1部リーグ相当）でプレーした実績も持つ。熱狂的なサポーターがいることでも知られており、クラブの持続的な成長を目指す。

MVV Maastricht 公式サイト：https://www.mvv.nl/home