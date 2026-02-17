改正女性活躍推進法を見据え、データで紐解く“女性活躍”を阻むアンコンシャスバイアス～公平な人事をどう仕組化するか～　PASONA HR UPDATE MeetUp【2月18日（水）開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、人事部門責任者交流会、「PASONA HR UPDATE MeetUp データで紐解く“女性活躍”を阻むアンコンシャスバイアス～公平な人事をどう仕組み化するのか～」を2月18日(水)に開催いたします。

女性活躍推進法の施行から10年を迎える一方で、2026年4月1日施行の改正により、企業に求められる情報公表や説明責任が拡大します。男女間賃金差異や女性管理職比率等の公表義務の対象が広がることで、人事施策の「意図」と「結果」をデータで捉え、納得感ある形で運用することがこれまで以上に重要になります。

しかし実務の現場では、制度や仕組みが整っていても、評価・配置・採用などの判断に無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が入り込み、結果として女性の登用や育成を阻むケースが少なくありません。

本セミナーでは、東京大学大学院教授山口慎太郎氏をお迎えし、女性活躍を阻むアンコンシャス・バイアスと、それを解決するための公平な人事について講演いただくとともに、仕組み化する上でのAI活用を取り入れた新しい考え方についてご紹介いたします。また、参加者同士で自社の実施事例や課題を共有するテーマ別勉強会や、人事部門責任者がつながる交流会を実施し、明日からの実務に活かせる学びとネットワークを提供いたします。

◆概要

日時：

2026年2月18日(水）16:30～19:00

場所：

PASONA SQUARE（東京都港区南青山3丁目1番30号）

料金：

無料

登壇者：

東京大学大学院 経済学研究科 教授 山口 慎太郎 氏

内容：

第1部 （16:30-17:00）

講演（東京大学大学院 山口 慎太郎氏）

『データで紐解く“女性活躍”を阻むアンコンシャスバイアス～公平な人事をどう仕組み化するのか～』

第2部 （17:00-18:00）

テーマ別勉強会

第3部 （18:00-19:00）

人事部門責任者・リーダー交流会（立食形式）

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/MRK/20260218_PASONA_HRUPDATE_MEETUP

お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp

サービスサイト：

https://www.pasona.co.jp/clients/service/woman/