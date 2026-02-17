第3回芋フェス！ＩＮ浜松城公園開催決定！2026年3月7日-8日

株式会社ロト

2025年11月に浜松城公園で大好評を頂いた、あの芋フェス！が2026年3月に、また浜松城公園にやってくる。


前回、前々回ともに200人を超える行列イベントとなった芋フェス！が2026年3月7日-8日（土日）に開催されることが発表された。


まだまだ寒い3月は暖かいスイーツがほしくなる時期。自然派あったかスイーツの代表とも言える焼き芋を浜松城公園で楽しめるイベントになることは間違いない。


また、焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界初受賞した店舗も出店を予定しているのも注目ポイントだ。


東海地方を中心に延べ40万人以上を動員している芋フェス！


前回も前々回も大盛況なイベントとなり、売り切れが続出してしまったお店も多数見られた。


今回は各店舗、余裕を持った在庫で伺うとのことで前回食べれなかった店も楽しめること請け合いだ。


詳しい出店者は今月末に発表されるのでお楽しみにしてください。








イベント概要



イベント名：第3回芋フェス！ＩＮ浜松城　浜松城横葵広場



開催日時　：2026年3月7日(土)10:00～16:00



　　　　　　　　　3月8日(日)10:00～16：00小雨決行



開催場所　：〒430-0946 浜松市中央区元城町102-1　旧元城小学校跡地



アクセス　：バス：遠鉄バス「浜松城公園入口」または「市役所南」下車
電車：遠州鉄道「遠州病院駅」より約800メートル





参加費／チケット料金：無料





URL　　　 ：第3回芋フェス！ＩＮ浜松城　浜松城横葵広場



　　　　　　 https://www.imo-fes.com/



　　　　　　 Instagram



　　　　　　 https://www.instagram.com/imofesruiida/