県と相模原市の共同事業「技術系ベンチャー・スタートアップ成長支援プログラム」の成果発表会を開催！

神奈川県HATSUSHINかながわ

神奈川県と相模原市は、リニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）開業予定の相模原市橋本を中心として、神奈川県央地域や多摩地域等の企業・大学・産業支援機関などが参画するベンチャー・スタートアップ支援のネットワーク「相模原広域スタートアップ支援エコシステム（仮称）」の構築に取り組んでいます。このたび、本事業の一環となる「技術系ベンチャー・スタートアップ成長支援プログラム」に採択した5社による成果発表会を開催しますので、お知らせします。

「技術系ベンチャー・スタートアップ成長支援プログラム」の成果発表会について

日時：令和８年３月16日（月曜日）14時45分から15時35分まで

※ 同日・同会場で相模原市が主催するスタートアップ支援イベント「SAGAMIHARA INNOVATION FES 2026」（ 13時から19時40分まで）の一部として実施します。

場所：杜のホールはしもと（相模原市緑区橋本3-28-1ミウィ橋本８階）

詳細・参加申込：次のURLからお申込みください。

https://glisdemoday2026.peatix.com

登壇企業（五十音順）：

企業ロゴ（オトチェック）

企業名：株式会社OtoCheck

事業概要：中耳炎を対象としたAI診断支援プロジェクト

企業サイト：https://otocheck-s.com/

企業ロゴ（ヴァリアスロボティクス）

企業名：GMO Various Robotics 株式会社

事業概要：屋内外のあらゆる環境を自律巡回するロボットの開発

企業サイト：https://www.various-robotics.com/

企業ロゴ（タグル）

企業名：タグル株式会社

事業概要：筋肉状態の見える化による怪我予防ソリューション開発

企業サイト：https://www.tagle.co.jp/

企業ロゴ（チャート）

企業名：Chart株式会社

事業概要：ロケット開発と宇宙戦略活動の推進

企業サイト：https://chart-inc.com/

企業ロゴ（ネロン）

企業名：株式会社NERON

事業概要：ヒトのWell-beingに寄与する腸内細菌カクテルの開発

企業サイト：https://www.neron.jp/

取材について

当日は取材・撮影が可能です。希望される場合は３月13日（金曜日）17時までに問合せ先にご連絡ください。

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井 電話045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話045-210-5636