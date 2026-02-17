購入者の91.9％が女性！新感覚の素材菓子から少量サイズが登場『 きになるきくらげ　梅しそ味　食べきりタイプ 』が新発売

株式会社 MDホールディングス

株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、ヘルシーで栄養豊富なきくらげをお菓子として楽しめる素材菓子『きになるきくらげ 梅しそ味』に新たに追加した、食べきりサイズの商品『きになるきくらげ 梅しそ味 食べきりタイプ』を、2026年3月2日（月）より、全国で発売いたします。

《開発背景》

『きになるきくらげ 梅しそ味』は、南高梅の梅酢を使用して、じっくり漬け込んだ“ぷりゅこり”食感のきくらげを、ひとくちサイズに仕上げた素材菓子です。ほどよい酸味としその爽やかな風味がバランスよく組み合わせることで、食感と味わいともに、飽きずに楽しめると、多くのお客様にご好評をいただいております。さらに、低脂質かつ、食物繊維・ビタミンDも豊富で、不足しがちな栄養素の鉄を含んでいることも特長です。

このたび、食べる量を調節しやすくシェアにも適した個包装仕様の従来品に加えて、お試しいただきやすく持ち運びにも便利な小袋仕様の食べきりタイプを、新たにラインアップに追加いたしました。カバンにそのまま入れやすく、食べた後のごみも少なく済む点も特長です。

従来品のメインユーザーは女性となっており、同じ女性でも年齢や生活スタイルによって求める間食のかたちはさまざまです。多様なニーズに寄り添い、個包装仕様では満足できなかった方にもお応えできるよう、今回、新たに食べきりタイプを展開いたしました。

パッケージは、従来品と同じデザインを採用して視認性を高めることで、売場でも『きになるきくらげ』シリーズとして一目で認識されやすく、お客様に手に取っていただきやすい設計にしました。

《 コストもカロリーも試しやすい！1袋12.4kcalでギルトフリーな設計 》

本商品は、13g入りの小袋仕様で、1袋当り12.4kcalとヘルシーな設計です。さらに、低脂質ながらも食物繊維とビタミンDは豊富に、また鉄やカルシウムも含むなど、女性に不足しがちな栄養素を摂取できるため、罪悪感を感じることなく間食を楽しむことができます。価格は、176円(税込)と手に取りやすく、初めてお試しいただく方にもぴったりです。

《 購入者の約91.9％が女性！支持を背景にSNSでも話題拡散、ASMR需要にもマッチする食感 》

昨今、間食にも“栄養価”を求める傾向が高まる中、低脂質で鉄・ビタミンDを含む本商品は、女性の健康ニーズに寄り添う素材系菓子として支持を広げています。

SNS上では、「ヘルシーで罪悪感なく食べられる」「食感がクセになる」 「茎わかめのお菓子好きにはたまらない」といった声が広がり、口コミをきっかけに購入へとつながるケースも見受けられます。なかでも、“ぷりゅこり”とした独特な食感はASMRコンテンツとの親和性が高く、“味覚”だけでなく“体験”も楽しめる新感覚の素材系菓子として、投稿動画を通じた話題化が進んでいます。

こうした広がりのなか、当社公式オンラインショップにおける販売実績（2025年3月～2026年1月までの集計）においては、購入者の91.9％を女性が占める結果となり、女性を中心とした支持が広がっていることが確認されています。

『きになるきくらげ 梅しそ味』皿盛り（左）『きになるきくらげ 梅しそ味 食べきりタイプ』（右）『きになるきくらげ 梅しそ味』

《 商品特長 》- 南高梅の梅酢を使用してじっくり漬け込んだきくらげを、ひとくちサイズに仕上げた素材菓子- ほどよい酸味としその爽やかな風味がバランスよく組み合わせることで、飽きずに楽しめる味わい- “ぷりゅこり”とした食感がクセになる新感覚のお菓子- 製品1袋（13g）当り、12.4kcalで低脂質と罪悪感が少ないヘルシーなカロリー設計- 食物繊維・ビタミンDをたっぷり含むほか、不足しがちな栄養素の鉄・カルシウムも含有（製品100g当り：脂質1.0g／食物繊維6.8g／カルシウム83mg／鉄1.2mg／ビタミンD12.0µg）- 歯につきにくく、においも気にならないため、オフィスや外出先の間食に最適- お試ししやすく持ち運びにも便利な小袋仕様の食べきりタイプ

■『きになるきくらげ 梅しそ味』

本商品は、南高梅の梅酢を使用して、じっくり漬け込んだ“ぷりゅこり食感”のきくらげを、ひとくちサイズに仕上げた当社の素材菓子です。

“ぷりゅこり”とした独特な食感と、不足しがちな栄養素を含有しながらヘルシーな設計で、発売以来、多くのお客様にご支持いただいております。

当社公式オンラインショップにおける販売実績（2025年3月～2026年1月までの集計）においては、購入者の約91.9％を女性が占める結果となり、女性を中心とした支持が広がっていることが確認されています。

従来品『きになるきくらげ 梅しそ味』

■商品概要

商品名：気になるきくらげ 梅しそ味 食べきりタイプ

参考価格：176円（税込） ※消費税8％

内容量：13g

発売日：2025年3月2日(月)

販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（ https://store.md-holdings.com/ ）

■公式SNS

公式SNSでは、動画や写真など、皆さまにお楽しみいただけるコンテンツを発信しております。是非ご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73577/table/121_1_ad81d8d1ef494978d83d271ddc883497.jpg?v=202602170251 ]

MDホールディングスは、「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。

株式会社MDホールディングス

社名：株式会社MDホールディングス

代表者：執行役員CEO 廣田 光浩

所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20

設立：1968年（昭和43年）6月3日

事業内容：菓子の販売および卸売業

URL：https://md-holdings.com/