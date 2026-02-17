三井ガーデンホテル札幌・三井ガーデンホテル札幌ウエスト 新レストラン「Hakko &」「WEST Table」がオープン

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営する「三井ガーデンホテル札幌」(所在地：北海道札幌市中央区北五条西6-18-3)は、2026年2月1日(日)に全館リニューアルを完了し、営業を開始いたしました。

これにあわせ、ホテル1階ロビーフロアに株式会社グラフィックホールディングス（以下：同社）が運営するレストラン「Hakko &（ハッコーアンド)」が同日より新規開業いたしました。さらに隣接する「三井ガーデンホテル札幌ウエスト」(所在地：北海道札幌市中央区北五条西6-2-4)においても、同社が運営するレストラン「WEST Table」が新規開業いたしました。

左から「Hakko &」のおむすび、三井ガーデンホテル札幌レストラン「Hakko &」

今回のリニューアルでは、客室や共用部の刷新に加え、「食」を通じた滞在価値の向上を重視しました。隣接する2館が、それぞれ異なる食の個性を持つレストランを展開することで、連泊時や利用シーンに合わせた多彩な選択肢を提供し、札幌滞在をより豊かなものにします。

■三井ガーデンホテル札幌 発酵の知恵を活かしたレストラン「Hakko &(ハッコーアンド)」

三井ガーデンホテル札幌にオープンした「Hakko &」は、日本に古くから受け継がれてきた発酵の知恵に着目し、丁寧な仕込みによって素材本来の旨味を引き出したレストランです。味噌や麹などの発酵食材を取り入れた、からだにやさしい料理をお届けします。

【朝食】

ライブキッチンでは、北海道産米「ななつぼし」を使用し、ご希望のサイズでふんわりとむすんだおむすびをご提供。粗ほぐし銀鮭や銀鮭いくら醤油漬けなど、5種類の具材からお好みでお選びいただけます。レストラン独自にブレンドした合わせ味噌を使用した具沢山のとん汁に加え、味噌麹ベースの漬けダレで旨味を引き出した北海道産味噌麹豚のグリル、揚げたてのアジフライ タルタルソース添え、旬の温総菜など、和の美味しさを存分にお楽しみいただけます。

＜メニュー＞

ライブキッチン：おむすび

選べる具材5種(北海道産ななつぼし、粗ほぐし銀鮭、銀鮭いくら醤油漬け、鯖の味噌麹焼き、

ツナマヨネーズ、生姜味噌、日替わりお漬物）

総菜：

北海道産味噌麹豚のグリル、揚げたて鯵フライ(タルタルソース）、茄子の揚げ浸し、

男爵芋のそぼろ煮、出汁巻玉子、スクランブルエッグ、ソーセージ＆ベーコン

汁物：

レストランオリジナルブレンド味噌使用 具だくさん豚汁

パン：

バター香るブリオッシュ、石窯バケット、くるみ＆レーズン、ハチミツ、

バター、クリームチーズ

アジフライ握りたてをその場で楽しめるライブキッチンおにぎりの選べる具材例デリカテッセンやサラダは季節に合わせた食材で

「Hakko &」および「WEST Table」で共通して提供するデリカテッセンとサラダは、北海道のうまみが詰まった旬の食材を使用し、野菜本来のおいしさを楽しめる内容です。特におすすめとして、低温調理でしっとりと仕上げたローストポークや、タコとブロッコリーのマリネなど、彩り豊かなメニューをご用意しています。

そのほかにも色とりどりの野菜を使用し、朝のからだにうれしいビタミンやミネラルを手軽に摂取いただけます。数種類のドレッシングに加え、他店でも人気の人参ドレッシング、オイルや塩など、お好みの味付けでお楽しみください。

デリカテッセン(冷製)：

ケールとキヌアのレモンビネガーサラダ、焼きとうもろこしと枝豆のハーブタブレ、

トマトとオリーブのマリネ、タコとブロッコリーのマリネ、サラダチキンとグレインズサラダ、

魚介と柑橘のエスカベッシュ、クミン香るローストパンプキンサラダ、

ローストポークとオニオンのサラダ

サラダ：

サラダミックス、人参ドレッシング、シーザードレッシング、おろし玉ねぎドレッシング、

エキストラバージンオイル、ゲランドの塩(Hakko &のみ)

デザート：

北海道産ヨーグルト、はちみつ、グラノーラ、ドライフルーツ、ミックスベリー、

バナナ、キウイ、ミックスナッツ、オレンジ、パイナップル、グレープフルーツ

ドリンク：

コーヒー、ミックスジュース、グリーンスムージー、フルーツビネガードリンク、

水、グリーンティー、デトックスウォーター、北海道牛乳

野菜を楽しむ種類豊富なデリカテッセン朝食の盛り付け例

【ランチ】

ランチでは、身体に優しい食事を定食スタイルでご提供します。

＜メニュー＞※一部抜粋

・厚切り銀鮭の塩麹焼き定食(\1,580)

・本日鮮魚の味噌麹揚げ定食(\1,380)

・麻婆豆腐定食(\1,480)

【ディナー】

発酵の奥深い旨味と北海道食材を掛け合わせたディナーは、軽く一杯から、しっかりと食事を楽しみたい夜まで幅広いシーンに対応。和の技法を軸にしながらも、肩肘張らずに味わえる一皿一皿が、札幌の夜をやさしく彩ります。アラカルトはもちろん、本日のおまかせコースもおすすめです。

また、15時以降はコーヒーとデザートを楽しむカフェタイムや、つまみとアルコールを中心としたバーとしてのご利用も可能です。シーンにあわせてお立ち寄りください。

＜メニュー＞※一部抜粋

・おまかせコース(\5,000)

札幌の旬の海鮮や野菜を贅沢に取り入れ、その時期ならではのおすすめを味わえるコース。

・北海道産食材を使った発酵前菜各種(\480～)

発酵の旨味と旬の食材が調和する、季節替わりの小皿料理。

・北海道産豚の熟成とんかつ 青南蛮味噌添え(\1,380)

発酵調味料で旨味を引き出した、Hakko &ならではのとんかつ。

・メニューURL：

ランチ：https://www.gardenhotels.co.jp/sapporo/pdf/hakko-and-lunch.pdf

ディナー(おまかせコースあり)：https://www.gardenhotels.co.jp/sapporo/pdf/hakko-and-dinner-1.pdf

ディナー(20時以降)：https://www.gardenhotels.co.jp/sapporo/pdf/hakko-and-dinner-2.pdf

※20時以降はご注文いただけるフードメニューが限られます

ディナー：おまかせコースディナー：北海道産豚の熟成とんかつ 青南蛮味噌添え

「Hakko &」オリジナルのクラフトビール

「Hakko &」でしか飲めない、オリジナルのクラフトビールもご用意。すっきりとしたセゾンに和のスパイスである山椒を合わせました。柑橘系のホップと山椒のやさしい香りとお米由来のまろやかさが特徴で「Hakko &」のお料理によく合います。

お好みに合わせたドリンクをお楽しみいただけるラインナップ

＜店舗概要＞

・レストラン名：Hakko &

・時間：朝食 6:30～10:00 (最終入店9:30)

ランチ 11:30～15:00 (ラストオーダー14:00）

ディナー 15:00～22:00 (ラストオーダー21:00）

※15:00～はコーヒーとデザートのカフェ利用や、つまみとアルコールといったバーとしての利用も可能

・朝食料金：大人 2,970円(税込) / 小学生 1,485円(税込) / 未就学児無料

・朝食座席数：55席

■三井ガーデンホテル札幌ウエスト

北海道らしさを洋食で表現するレストラン「WEST Table」

三井ガーデンホテル札幌ウエストの「WEST Table」では、「身体にやさしい洋食の朝食」をテーマに、北海道の旬の食材を取り入れたメニューをご用意。

“まるでパン屋さんのような空間”をイメージし、生地を発酵させ、店内で焼き上げるクロワッサンをはじめとした豊富なパン類に加え、北海道産ポークと季節野菜のグリル、タルティーヌなど、彩り豊かな洋食メニューが揃います。香りや食感にもこだわった朝食で、心地よい一日のスタートを演出します。

ライブキッチン：北海道産ポークと季節野菜のグリル

デリカテッセン(温製)：

タルティーヌ(蒸し鶏とナッツ／スモークサーモン)、ジャガイモとチーズのグラタン、

彩り野菜とチキンのラタトゥイユ、ベーコン＆ソーセージ、スクランブルエッグ、

キノコとトマト煮込みハンバーグ、ハーブ香るプロヴァンストマトのロースト

スープ：

ジャガイモのポタージュ

パン：

焼立てクロワッサン、チョコデニッシュ、メープルピーカンデニッシュ、

フォカッチャ、パン・オ・レ、バター香るブリオッシュ、石窯バケット、

くるみ＆レーズン、パン・ド・カンパーニュ、はちみつ、バター、

ハスカップのコンフィチュール、リンゴジャム、クリームチーズ

朝食 北海道産ポークと季節野菜のグリル焼き立てのパンも食べ放題朝食盛り付け例

＜店舗概要＞

・レストラン名：WEST Table

・時間：朝食6:30～10:00(最終入店9:30)、ラウンジ15:00～23:00

※コーヒー等のフリードリンクあり

・朝食料金：大人 2,970円(税込) / 小学生 1,485円(税込)/ 未就学児無料

・朝食座席数：84席

■「Hakko &」「WEST Table」料理長 黒澤亮氏コメント

Hakko &では日本古来から伝わる“発酵”という食文化を通じて『食事で整う時間』を提供いたします。時間をかけて素材がより美味しくなっていくように、発酵と北海道食材をかけあわせた私たちの食事を通して、日常が少し前向きに変化していく感覚を感じていただけたら嬉しいです。

■三井ガーデンホテル札幌 概要

2026年2月、「WELLNESS HARMONY」をコンセプトに全館リニューアルオープン。北海道の自然や文化を感じるデザインへ館内を一新し、温かく心地よい空間を演出します。大浴場やラウンジなど滞在を深める施設が充実し、3～4名対応の客室を増設。グループや家族、連泊など多様な滞在ニーズに応えるホテルへと生まれ変わりました。札幌ウエストと隣接しています。

・所在地：北海道札幌市中央区北五条西6-18-3

・客室数：177室

・チェックイン：チェックイン 15:00 ｜ チェックアウト 11:00

・参考料金： 1泊 9,810円～(2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし)

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/sapporo/(https://www.gardenhotels.co.jp/sapporo/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=sapporo-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

・公式アカウント：Instagram(@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/mitsuigardenhotels/))

・公式アカウント：YouTube(https://www.youtube.com/@mitsuigardenhotels)

緑を多く配したウェルカミングなロビーラウンジ客室（4名宿泊可能なエグゼクティブプレミアツイン）北海道の自然をイメージした大浴場■三井ガーデンホテル札幌ウエスト 概要

JR札幌駅徒歩4分に位置。北海道の伝統や文化を感じるロビーが旅の始まりを彩ります。「海」と「森」をモチーフにした客室は、インダストリアル素材を取り入れた上品な空間。館内には北海道の動植物を描いたアートが広がり、大浴場とともに感性に響く札幌滞在を演出します。

・所在地：北海道札幌市中央区北五条西6-2-4

・客室数：177室

・チェックイン：チェックイン 15:00 ｜ チェックアウト 11:00

・参考料金： 1泊 10,870円～(2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし)

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/sapporo-west/(https://www.gardenhotels.co.jp/sapporo-west/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=sapporowest-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

北海道らしさを表現したロビー「海」と「森」の二つのデザインタイプがある客室大浴場から望む、アートを配した坪庭■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。