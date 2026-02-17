『ワンダ モーニングショット』『ワンダ 金の微糖』缶の資材をスチール缶からアルミ缶へ変更

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、『ワンダ モーニングショット』『ワンダ 金の微糖』の資材を、2月17日製造分よりスチール缶からアルミ缶へ順次切り替えます。

今回の資材変更でスチール缶からアルミ缶へ切り替えることで、1缶あたりの重量は23.3gから9.7gとなります。従来の約6割軽量化されることで、『ワンダ モーニングショット』『ワンダ 金の微糖』を全数切り替えた場合、年間で約17,000トン※の温室効果ガス（GHG）排出量削減が見込まれます。

※アサヒ飲料調べ、2024年出荷実績より

アサヒグループは、グループ理念“Asahi Group Philosophy”の行動指針の一つとして「事業を通じた持続可能な社会への貢献」を掲げています。サステナビリティの重点テーマの一つである「気候変動への対 応」においては、GHG排出量削減の中長期目標「アサヒカーボンゼロ」を設定し、2040 年までに GHG排出量をネットゼロとすることを目指しています。今後も脱炭素社会の実現に貢献する商品・サービスの 提供を進めていきます。

【商品概要】

商品名：ワンダ モーニングショット・ワンダ 金の微糖

容器・容量：缶185g

希望小売価格：165円（税別）178円（税込）

品目：コーヒー

スケジュール：2月17日製造分から順次切り替え

発売地域：全国