「ミルクレア」10年目の挑戦 新アイス＆新パッケージでリニューアル登場！ 新TVCM「どーゆーこと」編も公開！

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社(本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太)は、「ミルクレアベルギーチョコレート、マダガスカルバニラ」を2026年2月中旬より順次全国発売いたします。

「ミルクレア」は、皆さまのご愛顧により発売から10年目を迎えることができました。心より感謝申し上げます。

この度、お客様からいただいたご意見をもとに、ミルクとチョコのバランスをさらに楽しめる新しい「ミルクレア」を、ブランドらしい楽しく癒されるようなパッケージで発売いたします。

従来の「ミルクレアチョコレート」は、チョコアイスの中に濃厚なミルクアイスを入れた、ミルクのコクを楽しめる商品でした。

今回のリニューアルでは、これまで“ミルクだけ”だった中のアイスにチョコを加え、“ミルク × チョコ”の新しい味わいに進化しました。食べるとミルクのまろやかさとチョコのコクが同時に楽しめるバランスの良い味わいになりました。

また、パッケージも刷新し、独特の食感と“見て癒される”世界観が伝わるデザインへ一新しました。

また、昨年発売した「ミルクレア マダガスカルバニラ」もリニューアル発売します。マダガスカル産バニラの華やかな香りをいっそう引き立てるため、中ミルクにもバニラ香料を追加し、「むにゅっとやわらかい」ミルクレアならではの食感とともに、香り立ちが一段と豊かになった味わいに進化しています。

今回のリニューアル発売に伴い、新TVCM『どーゆーこと』編を、2026年3月2日（月）より全国でオンエアいたします。本CMでは、「ミルクレア」の特徴である“むにゅ～っと伸びる食感”を伝えるため、「どういうこと？」と問いかけに対して、「ミルクがのびるアイスです。」と実際に食べて見せるシーンをユニークなリズムと映像で表現しました。ぜひ皆さまも実際に食べて、その食感を体験してください。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

オンエア地域：全国

オンエア期間：2026年3月2日（月）～3月11日（水）

タイトル：「どーゆーこと篇」15秒

赤城乳業CMギャラリー：https://www.akagi.com/cm/

【商品情報】

■ミルクレアベルギーチョコレート

希望小売価格：486円（税込）

種類別：アイスミルク

容量：40ml×6本

エネルギー（1本当たり）：96kcal

発売日：2026年2月中旬より順次

発売エリア：全国

【商品情報】

■ミルクレアマダガスカルバニラ

希望小売価格：486円（税込）

種類別：アイスクリーム

容量：40ml×6本

エネルギー（1本当たり）：93kcal

発売日：2026年2月23日（月）

発売エリア：全国