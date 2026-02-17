船場とヤマハ発動機がバイク部品を使ったファニチャーを共創

株式会社船場

株式会社船場（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田切 潤）は、ヤマハ発動機株式会社（本社：静岡県磐田市、代表取締役社長：設楽 元文）の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab（リジェラボ）」において、プロジェクトの第2弾となるバイク部品を使ったファニチャーを同社との共創により、企画デザイン・制作しました。リジェラボのコンセプトや脈々と受け継がれてきたヤマハ発動機のモノづくりの技術をファニチャーとして体現し、リジェラボの空間に新たな視点と体験価値を創出しました。

共感がめぐり、共創が生まれ続ける拠点「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」

「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」は、ヤマハ発動機が自然・人間性・コミュニティをより良い状態へ再生（Regenerative）することを目指し、2024年10月に横浜みなとみらいに開設した共創拠点です。船場は、本施設において、家具の企画デザイン・設計・施工から、アートワークの企画・展示、ロゴデザイン、サイン制作まで、空間のトータルプロデュースを担当しました。「共感がめぐり、共創が生まれ続ける拠点。」をコンセプトとする同施設では空間も変化し続けます。 プロジェクト第1弾では、ヤマハ発動機がプール事業から撤退した際に発生したプール廃材に着目。廃材をアップサイクルするだけでなく、ヤマハ発動機の企業姿勢やレガシーを随所に感じられる空間を具現化したことを評価され、「日本空間デザイン賞2025」企業プロモーション空間部門の最高賞において「金賞」および「ヤングタレント賞」を受賞しました。

ヤマハ発動機の品質の高さやモノづくりの技術の具現化に挑戦

プロジェクト第2弾のテーマは「バイク」です。ヤマハ発動機のモーターサイクル事業には、感動を支える高い品質や確かな技術があります。安全や性能を担保する精密な部品や妥協なく磨き上げられてきたモノづくりの技術や職人の情熱など、普段は見えにくいモノづくりの裏側や価値を空間の中で体感できるファニチャーを船場とヤマハ発動機が共創で制作しました。

■ ファニチャーの詳細

鍛造テーブル

ヤマハ発動機のモノづくりを支える「鍛造（たんぞう）」技術をデザインの核とし、金属の力強さと美しさを可視化。鍛造で製作されるバイク部品を透明度の高いレジンに封入し、5層構造で流し込むことで立体的に表現しました。50mmの厚みの中で部材を配置する位置や高さを変えることで、見る角度によって表情が変わります。表面をあえてレジンを染み込ませずに、金属の質感を触ることができる部分も残しています。普段は意識されることのない内部部品を主役として昇華することで、そこに込められたヤマハ発動機の技術と精度の高さに触れられる仕上げになっています。

塗装テーブルSRシリーズモデル

ヤマハ発動機が長年培ってきた塗装技術「サンバースト塗装」は、職人が手作業で一つひとつ仕上げる伝統的な技法です。現在、この高度な技術を担える職人は同社内でも限られており、ヤマハ発動機では若手への継承に取り組みながら、大切に受け継がれてきました。船場はこの塗装技術に着目し、職人の手仕事を未来へ残すテーブルシリーズを制作しました。

「SRシリーズモデル」は名車 SR400 へのオマージュです。7周年、40周年、ファイナルエディションといった象徴的なカラーリングを、「サンバースト塗装」で再現。さらに、SRを象徴する黄金比をデザインに取り入れることで、SRの歴史的価値を感じられる一脚に仕上げました。

R25モデル

「R25モデル」では、デザインチームによる「YZF-R25」のスケッチから着想を得て、天版をデザインし塗装を施しました。“風を切って走るスピード感”を表現しています。テーブルの脚部には、実際に「YZF-R25」に使用されているフロントフォーク（前輪支持部品）を採用しました。バイクの構造部品をファニチャーへと転用する遊び心あるデザインは、ヤマハ発動機と船場の共創だからこそ実現したものです。

ギアチェーン照明

ただ照らすだけではない、ヤマハ発動機のエンジンの機能美に触れて学べる照明です。 8mm厚のアルミ一体成型で作られた土台には、本物の4ストロークエンジンの機構を搭載。ハンドルを手で回すとギアが噛み合い、ピストンが往復。実際のエンジン同様、圧縮・爆発のタイミングに合わせてLEDが点灯するギミックを組み込みました。 光を拡散するシェード部分には、塗装工程で使われた「ハンガー（吊り具）」を骨組みにし、タンク用デカールの端材をパッチワークのように配置。廃材の隙間から漏れる不規則な光が、エンジンの鼓動をドラマチックに演出します。

■ 船場について

「サクセスパートナー」を企業理念に、商業施設をはじめオフィスや教育、ヘルスケア、余暇施設等のさまざまな空間づくりにおいて、調査・企画・デザイン・設計・施工・メンテナンスまでをトータルでサポートしています。2021年よりビジョンに「Good Ethical Company」、ミッションに「未来にやさしい空間を」を掲げています。人や地域社会、自然環境へ“おもいやり”の視点を持ち、サプライチェーン全体で未来にやさしい空間の共創を目指すエシカルデザインを推進しています。

社名：株式会社船場 カブシキガイシャ センバ

所在地：東京都港区芝浦1‐2‐3シーバンスS館9階

上場：東京証券取引所スタンダード市場（コード番号：6540）

主な実績：

福岡空港国際線（設計、施工）/サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場（設計、施工） /

Tokyoシェアオフィス墨田（プロダクション・設計・施工）/

三井ショッピングパークららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

（調査企画・マスタープラン・設計・環境デザイン・施工）