「東京タワー近く」で物件検索可能に。飲食店ドットコム、人気スポット起点の店舗物件検索機能をリリース

株式会社シンクロ・フード

飲食店向け店舗物件情報サイト「飲食店ドットコム・店舗物件探し」（https://www.inshokuten.com/）を運営する株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保俊、東証プライム市場：3963）は、2026年2月16日より、特定のランドマークや施設周辺から物件を検索できる新機能「人気スポットから物件を探す」機能を提供開始しました。本機能により、「東京タワー近く」や「大学近く」といった具体的なスポットを指定し、その地点から徒歩10分圏内（半径約800m圏内）にある店舗物件をスムーズに一覧表示することが可能となります。

■「人気スポットから物件を探す」機能 開発の背景と狙い

～エリアの「土地勘」に頼らない物件探しの提案～

店舗開業において、立地選定は成功を左右する重要な要素の一つです。一方で、集客力の高いエリアへの出店を検討する際に、出店希望者がその地域の特性や人の流れを十分に把握することは容易ではなく、立地選びが大きなハードルとなっていました。

これまで「飲食店ドットコム・店舗物件探し」では、エリア名や物件の条件による絞り込み検索を提供してまいりましたが、エリアに関する知見がない場合、集客ポテンシャルを踏まえた立地選定には限界がありました。このような課題から、当社は人の流れを起点とした物件探しを検索できる本機能を開発いたしました。

人の集まるスポットを軸に検索することで、エリアに詳しくない場合でも、集客が見込める立地を効率的に絞り込むことができます。

＜新機能「人気スポットから物件を探す」はこちらから＞

首都圏版：https://www.inshokuten.com/bukken/kanto/spots

関西版：https://www.inshokuten.com/bukken/kansai/spots

東海版：https://www.inshokuten.com/bukken/tokai/spots

九州版：https://www.inshokuten.com/bukken/kyushu/spots

■新機能「人気スポットから物件を探す」の特徴

1.集客力のあるランドマークを起点に物件を検索可能

当社が選定した「集客力のあるランドマーク（大学、観光名所、大規模商業施設など）」を指定することで、周辺の店舗物件を検索することができます。

2.スポットから徒歩圏内（800m圏内）の物件を自動抽出

指定したスポットから徒歩10 分圏内（約800m）の物件をピックアップ。集客力の高いエリアに限定して物件検索が可能です。

3.スポット付近の「居抜き物件」を絞り込み可能

スポット検索と「居抜き物件」の条件検索を組み合わせることで、出店条件を踏まえた物件選定が可能です。

実際の人気スポットリスト例実際の検索画面例

■今後の展開

飲食店ドットコムは、本機能を通じて出店時の立地選定を支援し、出店判断の精度向上に貢献してまいります。今後は対象スポットや対応エリアの拡充など、物件検索機能のさらなる利便性向上を図るとともに、テクノロジーを活用した出店・開業・運営支援サービスの強化を進め、飲食業界の発展に貢献してまいります。

■「飲食店ドットコム・店舗物件探し」について

2003年9月より、飲食専門の店舗物件を紹介するサイトとして、飲食店を開業される方や運営中の方に多くご利用いただいています。店舗に強い約3,500社の不動産会社と提携し、貸し店舗物件を8,000件以上掲載（※2026年2月現在）。掲載物件の約半数が、飲食店開業希望者に人気の居抜き物件です。

https://www.inshokuten.com/(https://www.inshokuten.com/)

■株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 大久保 俊

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/(https://job.inshokuten.com/) ）

・飲食店運営に役立つWEBマガジン「飲食店ドットコム ジャーナル」（https://www.inshokuten.com/foodist/ ）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/(https://gourmet-baito-chan.com/) )

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/(https://www.tenpodesign.com/) ）

・内装建築工事のマッチングサイト「内装建築.com」（https://naisoh-kenchiku.com/(https://naisoh-kenchiku.com/) ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/(https://agrijob.jp/) )

・食・農業界特化の新卒情報サイト「食品・農業就活ナビ」（https://agrijob.jp/campus）

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

TEL：03-5768-9522 Mail：public-relations@synchro-food.co.jp