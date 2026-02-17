春の東京ミッドタウン八重洲に花びらが舞う空間「FLOWER SHOWER」が登場。 「Hello, Spring! 2026 in TOKYO MIDTOWN YAESU」開催

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン八重洲（所在地：東京都中央区）では、2026年3月13日（金）～4月5日（日）までの期間、東京駅・八重洲の春を華やかに彩る「Hello, Spring! 2026 in TOKYO MIDTOWN YAESU」を開催いたします。本イベントは、東京駅前に位置する“八重洲”という場所から、新たな一歩を踏み出す方々へエールを送るとともに、爽やかな春の訪れを感じさせる特別な体験を提供します。

FLOWER SHOWER（イメージ）

なお、三井不動産グループ4施設（東京ミッドタウン、 東京ミッドタウン日比谷、東京ミッドタウン八重洲、日本橋エリア）でも春にちなんだイベントを展開いたします。花をテーマにした各施設の個性あふれるさまざまな春の訪れを、4つの施設を巡ってお楽しみください。

音楽と花に彩られた空間「FLOWER SHOWER」が登場

1階アトリウムには、春のガーデンと高さ約3.5mのオブジェが合わさった花びらが舞っているような瞬間を切り取った空間「FLOWER SHOWER」が登場。再利用可能なアーティフィシャルフラワーによる幻想的な空間で、色とりどりの花々に囲まれた華やかなフォトスポットとしてお楽しみいただけます。天候に左右されない館内アトリウムに設置していますので、いつでも快適に、心ゆくまで春の彩りを写真に収めていただけます。

FLOWER SHOWER（イメージ）

実施期間：3月13日（金）～4月5日（日）

場 所：1階 アトリウム

ロスフラワーを活用した春らしいワークショップ・お花のプレゼントを実施

本イベントでは、品質に問題がないにもかかわらず廃棄されてしまう”ロスフラワー”を取り扱う生花店「#flowership」が、ロスフラワーを使ったブーケづくりのワークショップを開催します。また、期間限定でロスフラワーのプレゼント配布も実施。花との出会いを通して、楽しみながらサステナブルを身近に感じていただける春ならではの企画です。

ロスフラワーで彩る 春のブーケづくり

期間中、2日間限定でロスフラワーを使ったブーケづくりを実施します。色や形の異なるさまざまな花の中からお好みの花を選び、自分だけのブーケを制作いただけます。花に触れ、つくる楽しさを感じながら、ロスフラワーの新たな魅力に出会うひとときを通して、春の訪れをお楽しみください。

実施日程：3月20日（金・祝）、3月21日（土）

時 間：13:00～16:00

場 所：B1階 YAESU BASE

料 金：4,000円

※予約サイトは順次東京ミッドタウン八重洲の公式HP・Instagramよりご案内いたします。

ワークショップ（イメージ）ロスフラワーのプレゼント「Send Flowers」

2021年から続く、八重洲・日本橋・京橋（YNK）エリアで花を無償で配るプロジェクト「Send Flowers」を、東京ミッドタウン八重洲で今年も実施します。今年は「#flowership」のロスフラワーを使ったお花をご用意しています。

花の無料配布（イメージ）

実施日程：3月13日（金）・3月14日（土）・4月3日（金）・4月4日（土）

時 間：12:00～

場 所：1階 アトリウム

※配布本数：100本/日

※混雑回避のため、配布時間前の待機やお問い合わせはご遠慮願います。

※配布はお1人様1本までとなります。（無くなり次第終了）

■ #flowership

2021年に駒澤大学駅近くにオープンした、ロスフラワーも取り扱うフラワーショップ。店名の「#flowership」は花を通して人との繋がりを広げていく、という意味。ハッシュタグをつけることで、より幅広く繋がれたら、という思いが込められています。

公式HP: https://flowership.jp/

■ ロスフラワーとは

一般的にさまざまな理由で廃棄されてしまう花を“ロスフラワー”と呼びますが、#flowershipが主に取り扱っているのは、市場で発生する過大在庫などの理由により、品質に問題がなくても流通に乗らず廃棄されてしまう花です。卸市場で購入されなかった花はその日のうちに廃棄されてしまうことも多く、傷みや規格外ではない花も大量にロスとなっている現状があります。#flowershipでは、そうした花を買い取り、店頭でリーズナブルな価格で提供しています。

まだ誰にも触れられていない状態の花のため、鮮度も良好で、安心してお楽しみいただけます。

◆ 今年も「Meet with Flowers in TOKYO YNK 2026」が開催

今年で6回目の開催となる本イベントは期間中、八重洲・日本橋・京橋エリア内で、来街者に向けたお花の配布や花の大型インスタレーションやアートワークの展示、関連イベントの開催など、花に関連したコンテンツを同時展開します。街を彩るたくさんの花に触れながら、春の訪れをお楽しみいただけます。



実 施 期 間：3月18日（水）～4月5日（日）

場 所：八重洲・日本橋・京橋（YNK）エリア各所

主 催：Meet with Flowers実行委員会

公式サイト：https://meetwithflowers.com/

※ 一部コンテンツにより開催期間が異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。

新生活にエールを。音大生による春ソングライブを開催

1階アトリウムにて、東京音楽大学の学生チームから新たな一歩を踏み出す方々へエールを送ります。この季節にぴったりの春ソングをお届けし、心躍るメロディとともに、贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

●実施日時：3月20日（金・祝） 13:00～13:50

出演：東京音大卒業祝祭合唱団

プログラム：旅立ちの日に（作詞：小嶋登／作曲：坂本浩美） など

●実施日時：3月21日（土） 13:00～13:50、15:00～15:50

出演：Sept chouchou

プログラム：SAKURA（いきものがかり） など

春の訪れを感じる、東京ミッドタウン八重洲のおすすめギフトアイテム＆メニュー

東京ミッドタウン八重洲から、春の訪れを感じるおすすめのギフトや、この季節ならではのメニューをご紹介。センスが光るあの人へ、贈る相手を思い浮かべながら選べるラインアップをご用意しました。また、春の気分を感じられる今だけのグルメもお楽しみいただけます。

HOSOO TOKYO（1階）

Discovery Set 17,600円（税込）

津軽びいどろ（2階）

にほんの色グラスペア 3,850円（税込）

TO&FRO（2階）

ORGANIZER AIR -PASTEL-

3,190-5,500円（税込）

POINT ET LIGNE（1階）

焼き菓子ギフトセット 3,540円（税込）

EN VEDETTE LUXE（1階）

パフェフレーズ 2,750円（税込）

THE CITY BAKERY（B1階）

さくらマフィン イートイン/418円（税込)

テイクアウト/410円（税込）

※店舗により取扱いや価格が異なります。

ラ・テラッツァ サバティーニ（3階）

ズワイガニと春キャベツのスパゲッティ

イタリア産ボッタルガ添え 3,080円（税込）

POPUPラーメン 登里勝（2階）

大はまぐり塩らぁめん 1,380円（税込）

ヤエスパブリックも春仕様に！桜に囲まれて美味しい時間を

3月6日（金）～4月12日（日）の期間中、2階ヤエスパブリックが春仕様に装飾され、特別な季節空間を演出します。

東京駅の眺めとともに、まるでお花見をしているようなひとときをお楽しみいただける空間になっています。ご友人やご家族とのお食事、送別会・歓迎会など、さまざまな場面で楽しめるヤエスパブリックで、春のひとときをお過ごしください。

Hello, Spring! 2026 in TOKYO MIDTOWN YAESU 概要

タイトル：Hello, Spring! 2026 in TOKYO MIDTOWN YAESU

期 間：2026年3月13日（金）～4月5日（日）

場 所：東京ミッドタウン八重洲

主 催：一般社団法人八重洲二丁目北地区エリアマネジメント

入 場：無料／入退場自由

U R L： https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/

東京ミッドタウン八重洲について

日本全国につながる東京駅に直結し、さまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、バスターミナル、小学校などが集まるミクストユース型の施設です。

六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド ～日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街～」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。

https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/



三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/