まるで惣菜感覚のお手軽おつまみ！いつでもどこでも、できたてのような風味が味わえる『かにの唐揚げうま醤油味』が新発売

株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、ひとくちサイズのカニを低温でじっくりと揚げたおつまみ『かにの唐揚げうま醤油味』を、2026年3月2日（月）より、全国で発売いたします。

《 開発背景 》

本商品は、海の恵みをまるごと味わえる新感覚のおつまみです。アカイシガニをまるごとバキュームフライ製法で揚げることで、カニの風味を損なわず揚げたてのようなサクサク食感に仕上げ、手軽にカニの風味と食感を楽しめる唐揚げ風のおつまみとして開発いたしました。

本商品ではカニをまるごと使用しており、カニ由来の豊富なカルシウムを摂取することができます。製品100ｇ当りにカルシウム7110mgを含有しているので、不足しがちなカルシウムを摂取したい方や、素材系菓子を好まれる方のおつまみとしておすすめです。また、チャック付き袋を採用しており、お好みの量を取り出して食べていただきやすい商品となっております。

まるで揚げたてのような食感が特長で、手間のかかる揚げ物の代わりに袋を開けるだけで食べられる、手軽なおつまみとして楽しむことができる商品に仕上げています。

《 商品特長 》

・ひとくちサイズのカニをまるごと使用

・まるごと揚げることでカニの凝縮された旨味と香ばしい風味が楽しめる

・衣の厚さは、カニの美味しさを邪魔しないように調整

・素材の風味が残るよう、低温でじっくり調理するバキュームフライ製法を採用

・製品100g当りにカルシウム7110mgを含んでおり、カニまるごとの豊富なカルシウムを摂取可能

・食べたい分だけ取り出せて、おいしさをキープできるチャック付き袋を採用

・手間のかかる揚げ物をお菓子として手軽に楽しむことが可能

まるごと揚げることで感じるカニのうまみひとくちで食べやすいサイズ

■商品概要

商品名：かにの唐揚げうま醤油味

参考価格：486円（税込）※消費税8％

内容量：30g

発売日：2026年3月2日(月)

販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（https://store.md-holdings.com/）

■公式SNS

公式SNSでは、キャンペーン企画のほか、クリエイターの方とコラボした投稿企画など、フォロワーの皆様にお楽しみいただける企画を多数実施しております。是非ご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73577/table/122_1_d14830b3d5f8e58c12cf4730729093bf.jpg?v=202602170251 ]

MDホールディングスは、「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。

社名：株式会社MDホールディングス

代表者：執行役員CEO 廣田 光浩

所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20

設立：1968年（昭和43年）6月3日

事業内容：菓子の販売および卸売業

URL：https://md-holdings.com/