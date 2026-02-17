純水洗車場「D-Wash武蔵村山」オープン(ニュースレター)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和ハウスパーキング株式会社（本社：東京都港区、社長：酒井太）は、東京都武蔵村山市において、都内で当社2店舗目となる純水洗車場「D-Wash（ディー・ウォッシュ）武蔵村山」を、2026年2月18日にオープンします。

当社では、基本コンセプト「洗車＋ のライフスタイル空間へ」を掲げ、ただ車を洗うための場所ではなく、思わず立ち寄りたくなる洗車場を目指し「D-Wash」を展開しています。2024年8月以降、関東や北陸、東海、関西、九州エリアの10カ所に洗車場を開設してきました。

なかでも純水洗車場の1号店として開設した手洗い専用の純水洗車場「D-Wash南町田」（東京都）は、愛車を大切にする多くのお客さまから高い支持をいただいているため、このたび都内で2店舗目となる「D-Wash武蔵村山」をオープンすることとなりました。

■「BEAUTIFUL CARS」とのコラボレーション仕様

本施設は、「美しいクルマと共に暮らす。」をキャッチコピーに洗車やコーティングなどを行う株式会社ホワイトシードが運営する店舗「BEAUTIFUL CARS（ビューティフルカーズ）」とのコラボレーション店舗です。既存の「D-Wash」店舗で定評のある機能的な設備をベースに、洗車に最適な環境を維持しつつ、「BEAUTIFUL CARS」とのコラボレーションならではの機能と意匠を追加しています。

車向けブース内の高圧洗浄機には、洗車専用に調整された「BEAUTIFUL CARS」の「コロイドクレンザー」を使用。コロイド粒子(※1)が車のあらゆる部分の汚れを包み、やさしく除去します。

また、車向けブース内には、通常の「D-Wash」店舗の4倍にあたる照明を設置。時間帯を問わず、細かな傷や汚れを確認しながら洗車できます。

あわせて、意匠面では、車・バイク用ブースのテント膜に「BEAUTIFUL CARS」のイメージカラーである赤色を採用。洗練されたデザインに包まれた空間で、西東京エリアのお客さまに上質な洗車体験を提供します。

※1．直径が約1ナノメートルから1マイクロメートル程度の小さな粒子。

■「D-Wash武蔵村山」について

武蔵村山市は、鉄道駅がないため都内でも有数の車社会となっています。日差しや天候を気にせず作業できる車向け屋根付き手洗いブース（8車室）に加え、バイク向け屋根なしブース（2車室）を設置。また、「D-Wash武蔵村山」内に設けたバイクガレージ9車室（月極）では、愛車を保管できるだけでなく、ガレージご契約者さまは施設内でのバイク洗車を「無料」で利用できる、「D-Wash」ならではの特別なサービスを用意しています。

■施設概要

※2.キャンペーン価格は2026年2月18日～同年3月3日の間でご利用いただけます。

■「D-Wash」ブランドについて

「D-Wash」ブランドは、「洗車＋ のライフスタイル空間へ」をコンセプトとしたストレスフリーで水にこだわった洗車ブランドです。

例えば、洗車機で素早く洗車したいお客さまも、ブースを利用しご自身で洗車したいお客さまも満足いただけるような洗車場施設・サービスの拡充を図っています。また、使用する水は全て高純度の純水（大型浄水器を場内に設置し精製した水）です。純水は、カルシウムやマグネシウムといった不純物をほとんど含まないため、洗車後の拭き上げが不要なほど水跡が残りにくく、当社では「拭かないスタイル」を推奨しています。

■会社概要

大和ハウスグループの駐車場会社として、全国で3,453カ所、85,161台（2026年1月末現在）の駐車場「D-Parking」を運営。土地活用のノウハウを活かし、土地の価値を高める駐車場をつくる会社として地域社会に貢献しています。

