26名のライバーが日々の生活を彩る人気のサービスをライブ配信でお届け！日本最大級のお花のサブスクリプションサービス「ブルーミー（bloomee）」初となるライブコマースキャンペーンを17LIVEで実施

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、26名のイチナナライバーとタッグを組み、ユーザーライク株式会社（本社： 東京都渋谷区、代表取締役CEO：武井亮太）が展開するお花のサブスクリプションサービス、「ブルーミー（bloomee）」を紹介するライブコマースキャンペーンを、2026年2月18日（水）から2月24日（火）の期間で開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

本キャンペーンでは、「17LIVE」で活躍する26名のイチナナライバー（ライブ配信者）が、ご自宅で日常的にお花を楽しむことで、お部屋を彩るだけでなく「癒し時間」や「休憩時間の充実」を感じていただけるお花の定期便「ブルーミー（bloomee）」のサービス概要や特徴、楽しみ方などを、ライバーの感想や使用感を交えてライブ配信でリスナー（ライブ配信視聴者）に訴求します。

今回、本キャンペーンを通じてご購入いただくと初回分が無料になるほか、推しているライバーと同じ「花瓶」をプレゼントいたします。 さらに、キャンペーン期間中、ランキングにおいて上位5位に入賞したライバーから対象商品を購入し、指定のフォームを提出いただいた方には「ライバーのインスタントフォト風カード」も贈呈いたします。

ブルーミーは、国内で減農薬栽培に取り組む花き農家や海外の生産企業とパートナーシップを結び、高品質な花を仕入れるルートを開拓。また「捨てられる花を救いたい」と独自の規格を設け、これまで規格外とされてきた花を適正で買い付けしているほか、環境に配慮したパッケージを採用するなど、花の品質と鮮度へのこだわりはもちろん、森林保全活動に貢献するなどSDG’sへの取り組みも高く評価されています。

イチナナライバーによる「ブルーミー（bloomee）」のライブコマースキャンペーン概要は、以下の通りです。

■紹介予定商品

【お試しプラン】

お花初心者の方におすすめ。

・4本以上のお花をポストにお届け

・最低利用回数は4回

・料金： 1回につき税込980円（+送料385円）

・17LIVEの対象ライバーからのご購入で、1回分無料

・特典として、ライバーとお揃いの「花瓶」をプレゼント

【ベーシックプラン】

お部屋を華やかに彩りたい方におすすめ。

・季節のお花8本以上（グリーン含む）のお花をお届け

・最低利用回数は4回

・料金： 1回につき税込2,180円（+送料550円）

・17LIVEの対象ライバーからのご購入で、1回分無料

・特典として、ライバーとお揃いの「花瓶」をプレゼント

■ライブコマース配信概要

・期間：

2026年2月18日(水)00:00:00～2月24日(火) 23:59:59

・配信スケジュールについて：

上記期間中の任意のタイミングで対象のライバー（26名）が配信を行います。各ライバーアカウントのタイムラインなどをご確認ください。

・専用ウェブサイト URL

https://jp.17.live/bloomee/

■ライブ配信視聴方法

１. 専用ウェブサイト内「ライバー一覧」ページに掲載のライバー画像下の「配信はこちら」をクリック

２. 「17LIVE」のダウンロードがお済みの方はライバーのアカウントページに遷移し、配信をご覧いただけます。配信していない場合はライバーをフォローいただくと配信通知が届きます。

※「17LIVE」のダウンロードがお済みでない方は、以下のQRコードまたはURLからアプリをダウンロードください。

【アプリダウンロード】

URL：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

・注意事項

- PCからの視聴では、配信画面上から専用の販売ページへの遷移ができないため、各ライバーのタイムラインに設置されたリンクより、販売ページへアクセスいただき購入をお願いいたします。

- 配信を担当するライバーは事情により追加・変更となる可能性があります。

お花ブランド「ブルーミー(bloomee)」概要

「ブルーミー」は、フラワーギフトやお花付きギフトなどのギフト事業、お花のサブスクリプション事業、様々なブランドやアニメ・キャラクターとコラボレーションをしたオリジナル商品の企画販売、小売事業者と提携した店頭販売などを展開するお花ブランドです。https://bloomeelife.com/

＜運営会社＞

会社名：ユーザーライク株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-19-14 コエル渋谷道玄坂 6階

代表者：代表取締役CEO 武井 亮太

設立：2014年9月

https://userlike.jp/

2014年9月に設立。お花ブランド「ブルーミー」を展開し、「ユーザーさんの、うれしいを創る」をミッションとしています。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

