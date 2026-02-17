「エチオピア シダモG1 シャキッソウォッシュド」を2月18日（水）より発売

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、「エチオピア シダモG1 シャキッソウォッシュド」を、2月18日（水）より発売します。

「エチオピア シダモG1 シャキッソウォッシュド」は、エチオピア南部、シダモ地区に位置するシャキッソ村で生産された、トップグレードのコーヒーです。標高約2,000mの高地に広がるこの地域は、火山性の肥沃な土壌、年間を通して安定した降水量、そして昼夜の寒暖差が大きい気候条件に恵まれており、コーヒーチェリーは時間をかけてゆっくりと熟成します。

シャキッソ村周辺では、約690軒の小規模生産者が関わり、チェリーを一粒ずつ丁寧に手摘みで収穫するなど、自然環境と人の手によるきめ細かな管理が、品質の高さを支えています。

商品名の「G1（グレードワン）」は、欠点豆が極めて少なく、豆本来の個性を表現できるトップグレードの品質を示しています。収穫後は果肉を除去した後に発酵・水洗いを行い乾燥させるフーリーウォッシュドで精製することで、まるで花のような上品な香りと、レモンやオレンジを思わせる柑橘系の爽やかな風味が調和した、バランスの良い味わいに仕上げました。

華やかでクリーンな味わいは飲みやすく、日常のコーヒータイムはもちろん、贈り物としても選びやすいコーヒー豆です。日々の暮らしに、爽やかで心地よいひとときをお届けします。

＜商品名・価格＞

「エチオピア シダモG1 シャキッソウォッシュド」 1,870円（税込）/150g

[テイスティングワード] Floral，Citrus，Elegant

花のような香り，柑橘系の風味，上品な味わい

＜生豆を乾燥している様子＞

タリーズでは、これからも様々な地域の気候と産地の個性が育む、多様な味わいのコーヒーをお届けしてまいります。

※一部取扱いのない店舗がございます。

※画像はイメージです。

