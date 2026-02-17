【編入希望者必見】 河合塾KALS『大学編入スペシャルWeeks』3/7から5週連続開催

学校法人 河合塾

河合塾グループの株式会社KEIアドバンスが運営する予備校「河合塾KALS」新宿本校・新大阪校は、 大学編入試験の受験を検討される方を対象に、東西の人気4大学の担当者をお招きした特別ガイダンス 企画「大学編入スペシャルWeeks」を3月7日（土）から5週連続で開催します。

■毎年6千人が受験し新たな選択肢として注目を集める「大学編入」。課題は情報の少なさ

毎年6千人以上が挑戦する「大学編入試験」。大学・短大・専門学校等の2年修了後に、志望大学の2・3年次に編入学する制度で、学び直しや進路変更の選択肢として注目を集めています。

編入試験は大学ごとに制度・内容が大きく異なり、事前の情報収集は欠かせません。その一方で、公開情報の少なさや、身近に経験者がいないなど、一般選抜と比べ情報収集が難しいのも実状です。 また、入学後の学生生活もイメージしづらく、これら情報の少なさに対する不安の声が当校にも数多く寄せられています。

■東西の人気4大学が、編入志望者の「知りたい」の声に応えます！

［神戸大学］

このような声にお応えするために、河合塾KALSは5週連続の特別ガイダンスを開催。メイン企画となる東西の人気4大学をお招きしたガイダンスは、各校の特色や編入試験の内容、入学後の学生生活など、編入志望者の関心が高い内容を、各大学の教授や入試担当者から直接お話しいただきます。さらに校舎で対面実施するガイダンスでは、大学担当者と直接相談ができる「個別相談会」も実施。出願方法や試験対策など具体的な疑問をその場で解決します。

折り返しの3週目となる3月17日には、「編入対策のプロが教える 志望理由書＆面接の基礎」を開催。河合塾KALS講師が志望理由の整理や面接対策について解説。編入試験への理解をより深め、試験に向けた考え方の土台をつくるきっかけとなります。

編入を検討される方が多い3～4月に行う本ガイダンスは、これから編入試験の準備を始める受験生や保護者の方にとって、貴重な情報提供の場となります。貴媒体の催事案内等にて、ぜひ広くご紹介いただけますようお願い申し上げます。

■河合塾KALS×大学編入 特別企画 「大学編入スペシャルWeeks」概要

●日時・参加大学・会場

【大学ガイダンス】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/296_1_3317b2065cf65e8b92be810914d661cb.jpg?v=202602170451 ]

＊終了時間は目安です。個別相談会は終了時間以降に行います

【河合塾KALSガイダンス「編入対策のプロが教える 志望理由書＆面接の基礎」】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/296_2_ffb443b79d26d2712327394878589c75.jpg?v=202602170451 ]

＊終了時間は目安です。個別相談会は終了時間以降に行います

●対象：

大学3年次編入をめざしている、または関心をお持ちの大学生・短大生・専門学校生・社会人の方

※対象学部：経済学部／経営・商学部／法学部

●会場住所：

河合塾KALS新宿本校 新宿区西新宿7-15-2

河合塾KALS新大阪校 大阪市淀川区西中島6-3-12

●参加費： 無料

●申込方法：

各実施日の前日正午（3月17日実施回のみ2日前正午）までに、下記URLからお申し込みください。

申込URL https://school.kals.jp/college-crs/information-25/intro-guidance

＊各日程とも定員に達し次第、締め切ります

＊記事に掲載される場合は短縮アドレスもご利用ください。 bit.ly/KALS-2603(https://bit.ly/KALS-2603)

【特別ガイダンス「大学編入スペシャルWeeks」内容と特色】

1. 編入試験とは？

編入試験の仕組みやメリット・デメリット、どのような方が編入試験に向いているのか等を、編入を考え始めた方にも理解しやすいよう、河合塾KALSの受験サポーターが丁寧に解説します。

2. 大学の入試担当者・教授による大学説明と編入試験の解説

各大学の教育方針や学部の特色、編入試験の内容について、大学関係者から直接ご説明いただきます。実施回によっては、教授による模擬授業や、実際に編入学した在学生をゲストに迎えた座談会も予定しています。

3. 大学の入試担当者・教授・KALS受験サポーターとの個別相談会

出願準備や試験対策、学習計画など、個別の悩みや疑問について、大学担当者や教授、河合塾KALSの受験 サポーターに直接相談できる機会を設けています。

［河合塾KALSについて］

河合塾KALSは、大学編入(文系)のほか、医学部学士編入や大学院進学を目指す方のための専門予備校です。幅広い分野の入試対策を提供。一人ひとりの目標に合わせた柔軟なサポートで、未来のキャリア実現を全力で支援します。

河合塾KALSホームページ www.kals.jp/(https://www.kals.jp/)

［河合塾KALS大学編入（文系）講座（オンライン）について］

●設置コース：※大学編入試験は７月～翌年３月にかけて行われます（大学によって異なります）

＜最大２年間受講可能＞パーフェクトコース、専門科目徹底対策コース

＜最大１年間受講可能＞実戦力強化コース(専門科目＋英語)、実戦力強化コース(専門科目)、

論述トレーニング・英語コース

●対象：

「経済学部」「経営または商学部」「法学部」への大学3年次編入をめざす大学生、短大生、専門学校生、社会人

●授業形式：オンライン形式

●費用例：640,376円（税込） ＊パーフェクトコースの例、受講料5%割引適用の場合