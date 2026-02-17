消しゴム「エアイン」、ケース消しゴム「Cluttoくるっと」 「＜限定＞ベイマックスデザイン」2種類を販売開始

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、サンスター文具（東京都台東区 代表取締役社長 吉松幸芳）と協業し、ディズニー映画の人気キャラクター「ベイマックス」の限定デザイン消しゴム2種類、「エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン」を2026年2月24日に、「Cluttoくるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」を2026年3月30日に販売開始します。

（発売元：サンスター文具株式会社・販売元：プラス株式会社）

今回販売するのは、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」の「消すを楽しむ」シリーズと、使いきるまで握りやすい繰り出し式のケース消しゴム「Cluttoくるっと」です。

「エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン」は、使っていくと側面が削れて徐々に丸みを帯び、まるでベイマックスのようなフォルムの消しゴムが現れます。ケースの柄は5種類を展開。

「Cluttoくるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」は、従来の消しゴムの「小さくなると使いにくい」「紙のケースが破れる」という声に応えた新方式のケース入り。ベイマックスを散りばめたネオンカラーのカラフルな5種類のケースをラインアップしています。

メーカー希望小売価格（税込）は「エアイン」が286円、「Clutto くるっと」が330円です。

≪主な製品特長≫

「エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン」

■だんだんベイマックスに見える！ “消す”を楽しむ消しゴム

映画公開から10年以上にわたって愛されている「ベイマックス」の顔を2層構造の樹脂で表現しました。角が削れていくことで、側面が優しく丸いシルエットに近づいていきます。

■折れにくい工夫を取り入れたケースデザイン

さまざまなポーズのベイマックスを描いた5種類のケースデザインをご用意。サイドのカットを工夫し、上部をカーブさせることで、消すときの力が分散し、使用時に消しゴム本体が折れにくくなっています。

■“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂

多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽い消し心地”を実現。消しゴムの粒子が黒鉛粒子を包みこんで、文字をきれいに消します。

■フタル酸エステル不使用のあんしん仕様

子ども向けおもちゃの安全規格にも適合した非フタル酸系可塑剤を採用。安心してお使いいただけます。

＜“消す”を楽しむ消しゴムとは＞

マイナスイメージのある“消す”という行為を楽しいものにし、勉学に励む子どもたちの力になる新発想の消しゴムです。2019年に発売した第1弾の「エアイン 富士山消しゴム」は、色の違う2層構造の樹脂で作られており、左右・前後方向にバランスよく消していくと本体が山形になり、雪化粧した富士山の山頂が現れます。自分だけの富士山を作ることができ、“よく消える”機能と“消す楽しみ”を両立。「文房具総選挙 2020」大賞に続き、「第14回キッズデザイン賞」を受賞。高い評価をいただいています。

「Cluttoくるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」

■カラフルでキュートな5柄

本体ケースには、かわいらしいポーズをしたベイマックスが散りばめられ、人気のネオンカラーを採用。華やかでキュートな5つのデザインはプレゼントにも最適です。

■握りやすさと使い心地にこだわったケース入り

厚みを感じさせない一般的な消しゴムと同等のサイズ感のケース。独自の固定方式により、消しゴムが小さくなっても無駄なく使えます。ケース入りなので持ち手のサイズが変わらず、しっかりと握って消すことができます。

※画像はイメージです

■くるっと回すだけで使いたい分が出せる

繰り出し式で、ケース下部のツマミをくるくる回転させると、適量の消しゴムを出すことができます。片手での操作も可能です。

■6角形状でさまざまな「消しニーズ」に対応

6つの角・細い面・広い面からなる6角形状を採用。たくさんの字を同時に消す場合は広い面で、1文字や部分消しには角で、消したい場所に合わせやすく、さまざまな消しニーズに対応できます。また、手にフィットし転がらないので、落としにくい特長も備えています。

■中身を詰め替えて使える、エコ＆トク設計

消しゴムは詰め替え式で経済的。本体はくり返し長く使えるエコ設計です。消しゴムを使い切ったら、専用の替え消しゴムを入れて長く使っていただくことができます。

■非塩化ビニル樹脂を採用

可塑剤フリーなので、長時間接していてもプラスチック面を溶かしません。

記

【製 品 名】

「エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン」

「Cluttoくるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販など

【仕様・価格】

◇「エアイン＜限定＞ベイマックスデザイン」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/124_1_6613bc1d292aec0640de018235136212.jpg?v=202602170251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/124_2_865042a85b8281e07ed793bcf45f5730.jpg?v=202602170251 ]

【製品ページ】https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in/limited.html

◇「Cluttoくるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/124_3_b6e06acdc205a63574e8ff6ef6e470ed.jpg?v=202602170251 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/124_4_fb61a433e21736e90a300823a6a46fb4.jpg?v=202602170251 ]

【製品ページ】https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/clutto/limited.html

＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。